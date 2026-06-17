Με ορατό το ενδεχόμενο να τύχει δυσμενέστερης ποινικής αντιμετώπισης από εκείνη της πρωτόδικης κρίσης θα δικαστεί από το ΜΟΕ ο Δημήτρης Λιγνάδης για τις υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων.

Το Εφετείο, με την έναρξη της σημερινής, δεύτερης, δικασίμου της δίκης που ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου, αποδέχθηκε πλήρως με ομόφωνη απόφασή του την εισαγγελική έφεση κατά της κρίσης του ΜΟΔ που καταδίκασε τον καλλιτέχνη για δύο υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών και τον αθώωσε για άλλες δύο. Συγκεκριμένα, το πρώτο δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς δύο 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ τον αθώωσε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου και ομόφωνα για υπόθεση βιασμού ενηλίκου ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στη δίκη.

Με την απόφαση που έλαβε σήμερα το δικαστήριο, αποδέχθηκε και τα δύο σκέλη της έφεσης της Εισαγγελίας Εφετών που ζήτησε να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση του 15χρονου και επίσης να κριθεί αν το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο ήταν το ενδεδειγμένο ή πολύ χαμηλότερο σε σχέση με την «απαξία και τη βαρύτητα της πράξης και της βλάβης που προξένησε στα θύματα».

Έτσι, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, ουσιαστικά, δικάζεται σχεδόν από το μηδέν για τρεις βιασμούς.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, η εισαγγελέας της έδρας του ΜΟΕ ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει απαράδεκτη την εισαγγελική έφεση ως προς την επανεξέταση της αθώωσης και να δεχθεί μόνο το σκέλος που ζητά υψηλότερη ποινή.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, αμέσως μετά την απόφαση επί της εισαγγελικής έφεσης, η υπεράσπιση του Λιγνάδη, επικαλούμενη διάταξη που προνοεί για την εξέταση και προετοιμασία των «ευάλωτων μαρτύρων» από ειδικό επιστήμονα ενόψει της δίκης, ζήτησε να διοριστεί ειδικός σύμβουλος (ψυχολόγος/ψυχίατρος) ως πραγματογνώμονας ώστε να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και ψυχική κατάσταση των καταγγελλόντων.

Οι δικηγόροι των καταγγελλόντων δεν αντιτάχθηκαν στο αίτημα, θέτοντας το ζήτημα «στην κρίση του δικαστηρίου».

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα και ακολούθως να δοθεί επ' αόριστον αναβολή της δίκης ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος.

«Οι μάρτυρες εξετάστηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με φυσική παρουσία χωρίς να αναγνωστούν οι καταθέσεις τους. Θα πρέπει να διοριστεί ειδικός ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας και να αναβληθεί η υπόθεση προκειμένου αυτός να τους προετοιμάσει για την εξέταση και να παρίσταται στην εξέτασή τους από το δικαστήριο», ανέφερε η εισαγγελέας.

Παράλληλα, ζήτησε να πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής κοινωνική έρευνα στους καταγγέλοντες, τονίζοντας ότι η διάταξη που επικαλέστηκε η υπεράσπιση του καλλιτέχνη προβλέπει πλην της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας για τους «ευάλωτους μάρτυρες» που πλέον είναι ενήλικες.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για αύριο, οπότε θα αποφασίσει επί του αιτήματος της υπεράσπισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.