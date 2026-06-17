Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίων ατυχημάτων.

Πολύ αυξημένη είναι, επίσης, η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου, στη Β. Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς από Ιερά Οδό προς Ομόνοια, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Δ. Γούναρη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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