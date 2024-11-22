Ξεπέρασε τα 10 Μαχ (δέκα φορές την ταχύτητα του ήχου) ο ρωσικός υπερηχητικός πύραυλος που έπληξε την Ουκρανία - Έκτακτη σύνοδος Ουκρανίας-ΝΑΤΟ την Τρίτη

Ο ρωσικός πύραυλος που έπληξε την ουκρανική πόλη Ντνίπρο την Πέμπτη πέταξε για 15 λεπτά και έφτασε σε μέγιστη ταχύτητα άνω των 11 Μαχ, ανέφεραν την Παρασκευή οι ουκρανικές αρχές, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Ο χρόνος πτήσης του ρωσικού πυραύλου από τη στιγμή της εκτόξευσής του στην περιοχή του Αστραχάν έως την πρόσκρουσή του στην πόλη Ντνίπρο διήρκησε 15 λεπτά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών, προσθέτοντας ότι το όπλο ήταν “πιθανότατα από το συγκρότημα πυραύλων ”Kedr'. «Ο πύραυλος ήταν εξοπλισμένος με έξι πολεμικές κεφαλές». Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αναφέρει από τη μεριά του ότι ο νέος πειραματικός βαλλιστικός πύραυλο της Ρωσίας είναι ικανός να φτάσει τα 10 μαχ - δέκα φορές την ταχύτητα του ήχου και έως και 3 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο.

Πρόκειται για το άνω άκρο του ορισμού του υπερηχητικού πυραύλου, και λίγα πράγματα μπορούν να το επιτύχουν αυτό, σημειώνει το BBC.

Η ταχύτητα είναι σημαντική επειδή όσο πιο γρήγορα ταξιδεύει ένας πύραυλος, τόσο πιο γρήγορα φτάνει στο στόχο. Και όσο πιο γρήγορα φτάνει στο στόχο, τόσο λιγότερο χρόνο έχει ο αμυνόμενος στρατός να αντιδράσει.

Ένας βαλλιστικός πύραυλος φτάνει γενικά στο στόχο ακολουθώντας μια τοξωτή πορεία προς την ατμόσφαιρα και μια παρόμοια πορεία προς τον προορισμό του.

Καθώς όμως κατεβαίνει, αυξάνει την ταχύτητά του, έχει περισσότερη κινητική ενέργεια και η αυξανόμενη κινητική ενέργεια του δίνει περισσότερες επιλογές. Αυτό του επιτρέπει να κάνει ελιγμούς προς τον στόχο, γεγονός που καθιστά την αναχαίτιση από τα πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος (όπως το Patriot) ιδιαίτερα δύσκολη.

Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι καινούργιο για τους αμυνόμενους στρατούς απέναντι σε τέτοιες απειλές, αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο πιο δύσκολο είναι να αναχαιτιστεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε πιθανότατα έμφαση στην ταχύτητά του κατά την ανακοίνωση αυτού του νέου τύπου πυραύλου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα στο BBC ότι ήταν ήδη ενήμεροι για το νέο αυτό πειραματικό σύστημα και είχαν ενημερώσει την Ουκρανία και τους εταίρους της για την πιθανή χρήση του για να προετοιμαστούν.

Σχεδόν 12.000 πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί εναντίον της Ουκρανίας από τη Ρωσία από τότε που ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση πλήρους κλίμακας, ενώ περίπου το 80% αυτών έχουν αναχαιτιστεί από την Ουκρανία. Αλλά αυτές οι ταχύτητες των βαλλιστικών πυραύλων έχουν σκοπό να μειωθεί αυτό το ποσοστό.

Πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ: Ο Πούτιν ενεργεί από θέση αδυναμίας και όχι από δύναμη

Ο Πούτιν προσπαθεί να τρομάξει τους δυτικούς συμμάχους με κλιμάκωση, δήλωσε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Ivo Daalder, στο BBC.

«Είναι κάτι που κάνει εδώ και αρκετό καιρό. Προσπαθεί διαρκώς να βρίσκει νέους τρόπους για να τρομάξει τη Δύση ώστε να μην προβεί στις ενέργειες που πρέπει να κάνει για να υπερασπιστεί την Ουκρανία, ελπίζοντας να αποτρέψει κατά κάποιο τρόπο τις δυτικές χώρες από το να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία», τόνισε ο Daalder.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τώρα ο Πούτιν προσπαθεί να τρομάξει Ουκρανούς, Ευρωπαίους και Αμερικανούς, τονίζοντας ότι η σύγκρουση δεν διεξάγεται μόνο στην Ουκρανία, αλλά έχει τη δυνατότητα να εξαπλωθεί πολύ πέρα από την Ουκρανία.

«Αυτές οι απειλές πρέπει να ληφθούν σοβαρά στα υπόψη», σημείωσε ο Daalder προσθέτοντας: «ταυτόχρονα δεν πρέπει να δειλιάσουμε από αυτές τις απειλές ή τις αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα... Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Πούτιν το κάνει αυτό από αδυναμία και όχι λόγω θέσης ισχύος».

Ο Daalder εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς στη Ρωσία ήρθε τόσο αργά. Τόνισε ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε επίσης να ανακαλέσει αυτή την απόφαση, μαζί με μια σειρά άλλων ενεργειών που θα μπορούσαν να κάνουν τη ζωή των Ουκρανών «πολύ, πολύ χειρότερη».

Το ΝΑΤΟ και η Ουκρανία θα συζητήσουν την πυραυλική επίθεση σε έκτακτη σύνοδο την Τρίτη

Το ΝΑΤΟ θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο με την Ουκρανία στην έδρα της συμμαχίας στις Βρυξέλλες την Τρίτη για να συζητήσει τη χρήση του υπερηχητικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς από τη Μόσχα εναντίον του Κιέβου, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή του ΝΑΤΟ.

Η στρατιωτική συμμαχία επιβεβαίωσε ότι το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, το οποίο συγκεντρώνει τους πρεσβευτές των συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τον Ουκρανό ομόλογό τους, θα συνέλθει κατόπιν αιτήματος του Κιέβου, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το θέμα των συζητήσεων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα κάνουν «ό,τι είναι απαραίτητο» για να στηρίξουν την Ουκρανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα κάνουν «ό,τι είναι απαραίτητο» για να στηρίξουν την Ουκρανία ώστε να επιτευχθεί μια διαρκή ειρήνη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι σε άρθρο που συνέγραψε με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στον ισχυρισμό του Πούτιν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ έχουν κλιμακώσει τον πόλεμο επιτρέποντας στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους τους για πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Οι ΥΠΕΞ λένε όμως από τη μεριά τους ότι είναι ο «πόλεμος πλήρους κλίμακας» της Ρωσίας που κλιμάκωσε τον «μεγαλύτερο πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Το Κρεμλίνο δηλώνει βέβαιο ότι οι ΗΠΑ έλαβαν το «μήνυμα» της πυραυλικής επίθεσης

Το Κρεμλίνο από τη μεριά του ανέφερε ότι το χτύπημα στην Ουκρανία με τη χρήση του υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου σχεδιάστηκε για να προειδοποιήσει τη Δύση ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις «απερίσκεπτες» αποφάσεις και ενέργειές της για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε τον νέο πύραυλο, ο οποίος είναι ικανός να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές, εναντίον μιας ουκρανικής στρατιωτικής εγκατάστασης και ότι δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» ότι η Ουάσινγκτον έλαβε την προειδοποίηση του Πούτιν.

«Το κύριο μήνυμα είναι ότι οι απερίσκεπτες αποφάσεις και ενέργειες των δυτικών χωρών που παράγουν πυραύλους, τους προμηθεύουν στην Ουκρανία και στη συνέχεια συμμετέχουν σε πλήγματα στο ρωσικό έδαφος δεν μπορούν να μείνουν χωρίς αντίδραση από τη ρωσική πλευρά», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν ήταν υποχρεωμένη να προειδοποιήσει τις ΗΠΑ για το χτύπημα, αλλά τις ενημέρωσε 30 λεπτά πριν από την εκτόξευση. Ο Πούτιν παραμένει ανοιχτός σε διάλογο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

