Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να δοκιμάζει τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik που εκτόξευσε στην Ουκρανία μια μέρα νωρίτερα και θα ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του νέου συστήματος, καθώς, όπως τόνισε, «η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των νέων απειλών».

Ο Πούτιν είχε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας όπου έκανε νέες τηλεοπτικές δηλώσεις για τον πύραυλο Oreshnik για τον οποίο διαμήνυσε ότι δεν μπορεί να αναχαιτιστεί από τον εχθρό.

"Θα προσθέσω ότι δεν υπάρχει κανένα αντίμετρο σε έναν τέτοιο πύραυλο, κανένα μέσο αναχαίτισής του, στον κόσμο σήμερα. Και θα τονίσω για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσουμε να δοκιμάζουμε αυτό το νέο σύστημα. Είναι απαραίτητο να καθιερωθεί η μαζική του παραγωγή", είπε.

Ο Ρώσος πρόεδρος, αναφέρθηκε παράλληλα στην «επιτυχία των πρόσφατων δοκιμών του Oreshnik», αναφέροντας ότι η Ρωσία έχει ήδη ένα απόθεμα αυτού του νέου πυραύλου έτοιμο για χρήση, διευκρινίζοντας ότι ο πύραυλος είναι πρωτότυπο προϊόν, που αναπτύχθηκε στη σύγχρονη Ρωσία και όχι μια προσαρμογή των σοβιετικών τεχνολογιών.

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι δοκιμές του πυραύλου θα συνεχιστούν, ακόμη και σε συνθήκες μάχης, και ότι, παρά το γεγονός ότι είναι μοναδική τεχνολογία, άλλες χώρες ενδέχεται τελικά να αναπτύξουν παρόμοια όπλα.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με κορυφαίους Ρώσους αμυντικούς αξιωματούχους, στελέχη εταιρειών του αμυντικού τομέα και κατασκευαστές όπλων ανέφερε ότι «όπως ξέρουμε, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει τέτοιο όπλο αλλού στον κόσμο. Ναι, θα εμφανιστεί σε άλλες ισχυρές χώρες σύντομα. Γνωρίζουμε τι είδους εξελίξεις γίνονται εκεί, αλλά αυτό θα συμβεί αύριο ή σε ένα ή δύο χρόνια, αλλά εμείς έχουμε ήδη ένα τέτοιο σύστημα και αυτό είναι σημαντικό».

Ο πύραυλος Oreshnik, σύμφωνα με τον Πούτιν, είναι ένα όπλο ακριβείας, που δεν ταξινομείται ως στρατηγικό ή μαζικής καταστροφής και δεν μπορεί να αναχαιτιστεί από τα σημερινά αμυντικά συστήματα.

«Αποφασίστηκε ότι ο Oreshnik θα εισέλθει σε μαζική παραγωγή και θα ενσωματωθεί στις πυραυλικές δυνάμεις της Ρωσίας, τόνισε ο Πούτιν ενώ πρόσθεσε ότι η Ρωσία εργάζεται πάνω και σε άλλα παρόμοια οπλικά συστήματα»..

