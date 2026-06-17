Το πόρισμα-κόλαφος της -διάρκειας πέραν των δυο ετών- έρευνας για τους ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο, αποδίδει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος 15 προσώπων, πρώην αξιωματούχων και ιδιωτών, μεταξύ των οποίων και ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Σε βάρος του προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για αποφάσεις του ενόσω διατηρούσε το ύπατο αξίωμα της εκτελεστικής εξουσίας στην Κύπρο.

Ωστόσο, από τις αναφορές για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες ξεχωρίζουν και οι περιπτώσεις συνεργατών του τέως Προέδρου, αλλά και άλλων αξιωματούχων όπως μέλους της Δικαστικής εξουσίας που είναι ο πρώην πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, Χάρης Σολομωνίδης, του πρώην Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Ρίκκου Ερωτοκρίτου, του τέως υπουργού Γεωργίας, Νίκου Κουγιάλη, της πρώην επικεφαλής της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, Εύας Ρωσσίδου Παπακυριακού, του τέως βουλευτή, Γιώργου Βαρνάβα και του ανώτερου αξιωματικού της Αστυνομίας, Ιωάννη Σωτηριάδη.

Μέχρι και 14 χρόνια

Γενικότερα τα ενδεχόμενα κακουργήματα που εντοπίζονται στην έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς επισύρουν σε περίπτωση καταδίκης ποινές φυλάκισης από επτά μέχρι και 14 χρόνια κάθειρξης και πρόστιμα που αγγίζουν μέχρι τις €500.000. Ακόμα και τα πλημμελήματα, είναι τέτοια με ποινή φυλάκισης μέχρι και δυο ετών.

Ενδεικτικά, η εμπορία επηρεασμού και η κατάχρηση εξουσίας σε περίπτωση καταδίκης επισύρει μέχρι και επτά χρόνια, ενώ η νομιμοποίηση εσόδων έως 14 χρόνια ή/και €500.000 ευρώ πρόστιμο (ή και τις δυο αυτές ποινές μαζί) αναφέρει ο Φιλελεύθερος σε αναλυτικό ρεπορτάζ.

Στα καταληκτικά σχόλια η αρμόδια Αρχή τονίζει για μία ακόμη φορά, το τεκμήριο της αθωότητας και το γεγονός ότι μόνο αρμόδιο στο να αποφανθεί για την ενοχή κάποιου προσώπου είναι το Δικαστήριο.

Αρχίζει φορολογικός έλεγχος σε βάρος επτά πρώην αξιωματούχων. Το πόρισμα της έρευνας θα διαβιβαστεί σε δυο αξιωματούχους εντός των επόμενων ημερών. Το τελικό κείμενο των λειτουργών επιθεώρησης Λουίζ ΜακΙντάιρ, Χαρίλαου Χρυσάνθου, Ορέστη Νικήτα και Ανδρέα Ευθυμίου, μαζί με όλο το υλικό των μαρτυριών θα παραδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Γιώργο Σαββίδη. Ο πρώτος τη τάξει αξιωματούχος της Νομικής Υπηρεσίας θα αποφασίσει κατά πόσον τα ευρήματα και οι μαρτυρίες αρκούν για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη τα 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Δείτε εδώ ολόκληρο το πόρισμα

Αυτούσια η τοποθέτηση του τέως προέδρου της Κύπρου υπό τον τίτλο «Κατέρρευσαν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη»:

«Ύστερα από μελέτη του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, θα επιθυμούσα να αναφέρω ως πρώτα σχόλια τα ακόλουθα:

(α) Οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρεία άλλων συκοφαντικών αναφορών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι.

(β) Οι πλείστες των αποδιδομένων από τους ερευνώντες λειτουργούς και την Αρχή κατά της Διαφθοράς κατηγορίες, όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται στους υπό διερεύνηση ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο του κ. Δρουσιώτη, αλλά και ουδέποτε τέθηκαν ενώπιον μου κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να καταθέσω τεκμηριωμένα τις δέουσες απαντήσεις.

(γ) Τόσο για τους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη, όσο και για το ατεκμηρίωτο των κατηγοριών, απαντήσεις με στοιχεία θα δώσω σε συνέντευξη τύπου τις επόμενες των ημερών.

(δ) Δηλώνω ότι αρνούμαι κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα και ζητώ την άμεση διερεύνηση από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές. Προς άρση δε της οποιασδήποτε καλόβουλης ή κακόβουλης υπόνοιας, ζητώ την εξαίρεση από την εποπτεία των ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ώστε με τεκμηρίωση να διαφανεί το αβάσιμο των όσων μου αποδίδονται».

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