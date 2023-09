Πούτιν: Διορία μέχρι τον Οκτώβριο στον υπ. Αμυνας Σοϊγκού να σταματήσει την ουκρανική αντεπίθεση

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να σταματήσει την ουκρανική αντεπίθεση μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με εντολή και διορία που έδωσε στον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), που επικαλείται πηγή του Κρεμλίνου

Το ISW είναι μία δεξαμενή σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ που παρακολουθεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Independent, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να έδωσε στον Σόιγκου προθεσμία ενός μήνα, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, «για να βελτιώσει την κατάσταση στα μέτωπα, να σταματήσει τις ουκρανικές αντεπιθέσεις και να ανακτήσουν οι ρωσικές δυνάμεις την πρωτοβουλία επιθετικής επιχείρησης εναντίον μιας μεγαλύτερης πόλης».

Russian President Vladimir Putin has given his Defence Minister Sergei Shoigu until October to stop the Ukrainian counteroffensive, the Institute for the Study of War reports, citing an insider source.



