«Η Γυμναστική Ακαδημία της Ιρλανδίας δεν μας ζήτησε συγγνώμη», λέει η μητέρα του μαύρου κοριτσιού που δεν πήρε μετάλλιο Κόσμος 13:43, 25.09.2023

«Θα προτιμούσα να πουν δημόσια ότι το επόμενο έγχρωμο παιδί που θα βρεθεί στην ενόργανη θα είναι ασφαλές», δήλωσε η μητέρα του μικρού κοριτσιού