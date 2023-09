Λιοντάρι σε τσίρκο ξαφνικά επιτίθεται και τραυματίζει τον θηριοδαμαστή - Σε σοκ το κοινό - Δείτε βίντεο Κόσμος 14:16, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό λιοντάρι βρίσκονταν μέσα στο κλουβί, όταν ξαφνικά το αρσενικό πήδηξε πάνω στον άνδρα και του επιτέθηκε