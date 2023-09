Τηλεφωνική επικοινωνία Πασινιάν με τον Πούτιν για το Ναγκόρνο Καραμπάχ - Η αντιπολίτευση ζητά την καθαίρεση του Πασινιάν Κόσμος 20:57, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν μπροστά από την έδρα της αρμενικής κυβέρνησης στο Γερεβάν, ζητώντας την παραίτηση του Πασινιάν