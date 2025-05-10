Η Ουκρανία και οι κυριότεροι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ, απηύθυναν σήμερα «τελεσίγραφο» στη Ρωσία, καλώντας την να αποδεχτεί την «πλήρη και άνευ όρων» κατάπαυση του πυρός, διάρκειας 30 ημερών, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 12 Μαΐου, απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσουν σε «μαζικές κυρώσεις».

Η ανακοίνωση αυτή έγινε κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν σήμερα στο Κίεβο οι ηγέτες της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, οι οποίοι δήλωσαν ότι έχουν εξασφαλίσει την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – σε μια σπάνια επίδειξης ενότητας από τη Δύση.

Η έντονη αντίδραση του Κρεμλίνου

Χωρίς να απαντήσει ευθέως στην πρόταση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εξέφρασε τη λύπη του, μιλώντας σε δημοσιογράφους, για τη «συγκρουσιακή» στάση που τηρούν οι Ευρωπαίοι απέναντι στη Ρωσία. «Ακούμε αντιφατικές δηλώσεις εκ μέρους της Ευρώπης. Γενικά, επικεντρώνονται στην αντιπαράθεση παρά στις προσπάθειες αποκατάστασης των σχέσεών μας, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», είπε.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα εξετάσει την πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών, ωστόσο το Κρεμλίνο έχει και δική του προταση να καταθέσει.

Η πρόταση εκεχειρίας 30 ημερών έχει διατυπωθεί πολλές φορές από την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά είχε απορριφθεί από τη Ρωσία, η οποία θέλει πρώτα να εξασφαλίσει κάποιες δεσμεύσεις για τα δικά της αιτήματα, όπως να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, περίπου 20 χώρες μέλη του «συνασπισμού των προθύμων» που στηρίζουν την Ουκρανία και συμμετείχαν σήμερα στην τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες που είχαν συγκεντρωθεί στο Κίεβο, μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «αποφάσισαν να στηρίξουν την εκεχειρία» των 30 ημερών, υπό την επίβλεψη κυρίως των ΗΠΑ, αλλά στην οποία «θα συμβάλλουν όλοι οι Ευρωπαίοι».

Εάν η Ρωσία αρνηθεί την εκεχειρία ή την δεχτεί και στη συνέχεια την παραβιάσει «συμφωνήσαμε ότι θα προετοιμαστούν μαζικές κυρώσεις εκ μέρους των Ευρωπαίων και των Αμερικανών», πρόσθεσε.

Στάρμερ: Με τη στήριξη των ΗΠΑ η πρόταση

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε ότι η πρόταση στηρίζεται πλήρως από τις ΗΠΑ.

Ο Μερτς από την πλευρά του είπε ότι θα συνεχιστεί η βοήθεια προς το Κίεβο εάν δεν υπάρξει κάποια αντίδραση από το Κρεμλίνο και εκτίμησε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ως στόχο «να καταστρέψει ολόκληρη την ευρωπαϊκή πολιτική τάξη».

Ο Ζελένσκι και οι τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες τηλεφώνησαν στον Ντόναλντ Τραμπ για να τον ενημερώσουν για το αποτέλεσμα των συνομιλιών τους. Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι πέντε πρόεδροι και πρωθυπουργοί κάθονται γύρω από ένα χαμηλό τραπεζάκι στο ουκρανικό προεδρικό μέγαρο και ένα κινητό τηλέφωνο είναι ανοιχτό μπροστά τους. Ένας από τους αξιωματούχους που ήταν παρόντες στην αίθουσα είπε ότι χρησιμοποίησαν το κινητό τηλέφωνο του Μακρόν για την κλήση αυτή.

Η επίσκεψη των «τεσσάρων» στο Κίεβο ήταν επίσης μια συμβολική απάντηση στις εκδηλώσεις που οργάνωσε η Ρωσία τις προηγούμενες ημέρες για την επέτειο των 80 ετών από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με την παρουσία περίπου 20 ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι πριν από την εκεχειρία θα πρέπει να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων από τη Δύση στην Ουκρανία, γιατί σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο θα αποκτήσει «ένα πλεονέκτημα» τη στιγμή που «οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σταθερά» στο μέτωπο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σχολίασε ότι πρόκειται για έναν «ελιγμό αναβολής» εκ μέρους της Μόσχας.

Η Ρωσία είχε κηρύξει μονομερώς τριήμερη εκεχειρία, η οποία θα λήξει απόψε τα μεσάνυχτα. Η Ουκρανία δεν ανέφερε κανένα πυραυλικό πλήγμα στις πόλεις της από την έναρξη αυτής της εκεχειρίας, όμως κατηγόρησε τη Ρωσία για εκατοντάδες παραβιάσεις στη γραμμή του μετώπου.

Εξάλλου, η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο προειδοποίησε ότι υπάρχει ενδεχόμενο για μια σημαντική «αεροπορική επίθεση» της Ρωσίας τις επόμενες ημέρες. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν σήμερα ότι η Ρωσία ενημέρωσε ότι κλείνει τον εναέριο χώρο πάνω από τη στρατιωτική βάση που χρησιμοποιήθηκε το 2024 για την εκτόξευση του πυραύλου τελευταίας γενιάς Ορέσνικ, ένδειξη ότι ενδέχεται να σχεδιάζει ένα νέο βαλλιστικό πλήγμα.

Μητσοτάκης: Εκεχειρία 30 ημερών άνευ όρων

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα Σάββατο στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία, που συγκάλεσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας τριάντα ημερών, όπως προτείνεται από κοινού από Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους.

Πηγή: skai.gr

