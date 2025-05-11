ΗΠΑ: Την «πλήρη επανεκκίνηση» στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα χαιρετίζει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη «μεγάλη πρόοδο» που σημειώθηκε στις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στη Γενεύη σχετικά με τους δασμούς, υποστηρίζοντας πως διαπραγματεύτηκαν μια «πλήρη επανεκκίνηση» στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, o Τραμπ αναφέρει: «Μια πολύ καλή συνάντηση σήμερα (σ.σ. χθες Σάββατο) με την Κίνα, στην Ελβετία. Πολλά θέματα συζητήθηκαν, πολλά συμφωνήθηκαν. Διαπραγματεύτηκαν μια πλήρη επανεκκίνηση με φιλικό, αλλά εποικοδομητικό, τρόπο. Θέλουμε να δούμε, για το καλό τόσο της Κίνας όσο και των ΗΠΑ, ένα άνοιγμα της Κίνας σε αμερικανικές επιχειρήσεις. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος!».

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στη Γενεύη αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε θέματα εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ. Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ ηγείται της αντιπροσωπείας του Πεκίνου.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως μοχλό πίεσης στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Επέβαλε πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 145% στις εισαγωγές από την Κίνα, με το Πεκίνο να απαντά με δασμούς 125% στα αμερικανικά προϊόντα.

Ως αποτέλεσμα, οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές έχουν ουσιαστικά ανασταλεί, ενώ έχουν προκληθεί μεγάλες αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να μειώσει τους τελωνειακούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα στο επίπεδο του 80%.

«Ο πρόεδρος θα ήθελε να διευθετήσει το πρόβλημα με την Κίνα. Όπως έχει πει, θα ήθελε να ηρεμήσει η κατάσταση», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ μιλώντας στο Fox News.

Η χειρονομία θεωρείται συμβολικού χαρακτήρα, αφού σε αυτό το επίπεδο οι τελωνειακοί δασμοί θα εξακολουθούσαν να είναι αφόρητοι για τις περισσότερες κινεζικές εισαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνομιλίες στη Γενεύη είναι «ένα θετικό και εποικοδομητικό βήμα προς την αποκλιμάκωση», εκτίμησε η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα. Στα μέσα Απριλίου, η επικεφαλής του ΠΟΕ είχε εκφράσει «μεγάλη ανησυχία» για την εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας. Εκτίμησε πως παρότι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο κρατών «αντιπροσωπεύουν περίπου μόλις το 3% του παγκόσμιου εμπορίου», η αποσύνδεση αυτών των δύο μεγάλων οικονομιών «θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες». Η παγκόσμια οικονομία θα χωριζόταν τότε σε «δύο απομονωμένα μπλοκ» με βάση γεωπολιτικά συμφέροντα, εξήγησε.

Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης προσήλθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ένα ατού: η Κίνα ανακοίνωσε την Παρασκευή αύξηση 8,1% στις εξαγωγές της τον Απρίλιο, ποσοστό τετραπλάσιο από αυτό που προέβλεπαν οι αναλυτές, αλλά οι εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά σχεδόν 18%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν πρόκειται να μειώσει μονομερώς τους δασμούς στην Κίνα. Πρέπει να δούμε παραχωρήσεις και από την πλευρά τους», προειδοποίησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Πιθανή έκβαση των συνομιλιών στην Ελβετία θα ήταν μια συμφωνία για την αναστολή των περισσότερων, αν όχι όλων, των δασμών που επιβλήθηκαν φέτος, καθ’ όλη τη διάρκεια των διμερών διαπραγματεύσεων», εκτίμησε η Μπόνι Γκλέιζερ, επικεφαλής του προγράμματος Ινδίας-Ειρηνικού στο κέντρο μελετών German Marshall Fund με έδρα την Ουάσινγκτον.

Ο Σου Μπιν, καθηγητής στο China Europe International Business School (CEIBS) της Σανγκάης, δεν θεωρεί ότι οι δασμοί θα επιστρέψουν σε «λογικά επίπεδα»: «Ακόμη κι αν μειωθούν, θα μειωθούν μάλλον κατά το ήμισυ. Αλλά ακόμη και σε αυτό το επίπεδο θα είναι πολύ υψηλοί» για να επιστρέψει η κανονικότητα στις εμπορικές συναλλαγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.