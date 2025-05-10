Μακρόν για Ουκρανία: Εξετάζεται αποστολή στρατευμάτων

Τη δυνατότητα στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας με την αποστολή στρατευμάτων εξετάζει η Γαλλία σε συνεργασία με εταίρους, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien το Σάββατο.

Ο ίδιος απέφυγε να διευκρινίσει τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει μια τέτοια στρατιωτική παρουσία.

«Εργαζόμαστε για την παρουσία και το στρατηγικό αποτύπωμα των χωρών-εταίρων. Έχουν γίνει πολλαπλές επαφές μεταξύ των αρχηγών ΓΕΕΘΑ της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ουκρανίας, οι οποίοι συντονίζουν το έργο με όλους τους υπόλοιπους εταίρους, και όλα αυτά προχωρούν και γίνονται όλο και πιο σαφή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος.

Σε αποστροφή του λόγου του, υπογράμμισε: «Το κλειδί είναι να υπάρχουν στρατεύματα στην Ουκρανία».

Η τοποθέτηση του Μακρόν έρχεται σε μία χρονική συγκυρία όπου μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Γαλλία, στηρίζουν απερίφραστα την πρόταση για άμεση κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών στην Ουκρανία — μια πρωτοβουλία που έχει λάβει την υποστήριξη και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μακρόν επισκέφθηκε το Σάββατο το Κίεβο μαζί με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι τέσσερις ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του διεθνούς συντονισμού γύρω από την ουκρανική κρίση.

Πηγή: skai.gr

