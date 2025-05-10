Η εκεχειρία 30 ημερών είναι μία πρόταση την οποία το Κρεμλίνο δεν μπορεί ούτε να απορρίψει, ούτε να αποδεχθεί. Μπορεί όμως η πρόταση των Ευρωπαίων για την Ουκρανία να αναγκάσει τη Μόσχα σε μία άβολη επιλογή: Να αποκαλύψει τις πραγματικές διαθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο.

Οι ηγέτες της Ευρώπης φαίνεται πως κατανόησαν ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν είχαν νόημα, καθώς την ίδια στιγμή ο Πούτιν έδειχνε να σχεδιάζει κλιμάκωση των επιθέσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Επιπλέον, ο ουκρανικός στρατός είχε λίγο περισσότερες από ώρες, προκειμένου να προετοιμάσει την πρώτη του γραμμή άμυνας, για ένα διάστημα που ενδεχομένως να αποφασίζονταν τα σύνορα της χώρας.

Τελικά, η Ουκρανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Πολωνία είχαν ελάχιστες επιλογές στη διάθεσή τους. Η απώλεια υπομονής της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία δεν έκρυβε καθόλου τη δυσαρέσκειά της τόσο για τη Μόσχα, όσο και περισσότερο για το Κίεβο, εγκυμονούσε έναν μεγάλο κίνδυνο: Να οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία, μαζί με τις προσπάθειές τους για ειρηνική λύση, κάτι μπου θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια μια πιθανή καταστροφή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ως εκ τούτου, η τεράστια διπλωματική κίνηση-ματ από Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι την εβδομάδα που πέρασε, έφερε τον Λευκό Οίκο σε μια θέση όπου έπρεπε να υποστηρίξει μια άμεση ευρωπαϊκή προσπάθεια να πάρει τον έλεγχο της έκβασης του πολέμου.

Η Ευρώπη επιβάλλει στη Ρωσία μια πρόταση που έγινε αρχικά από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία – την 30ήμερη άνευ όρων κατάπαυση του πυρός που προσφέρθηκε για πρώτη φορά μετά από μια διμερή συνάντηση στη Σαουδική Αραβία πριν από σχεδόν δύο μήνες. Αλλά αναγκάζουν επίσης τον Λευκό Οίκο να επιταχύνει, να παρακολουθήσει την εκεχειρία και στη συνέχεια να υποστηρίξει τις συνέπειες, τις «τεράστιες κυρώσεις», όπως τις αποκάλεσε ο Μακρόν, εάν η πρωτοβουλία καταρρεύσει.

Πώς θα αντιδράσει η Ρωσία

Τώρα η προηγούμενη απάντηση του Κρεμλίνου «πρέπει να μιλήσουμε για τις αποχρώσεις» δεν είναι αρκετή. Πρέπει να συμφωνήσει, να αμφισβητήσει ή να αγνοήσει την πρόταση. Είναι πιθανό, όπως έχουμε δει στο παρελθόν, να επινοήσει μία περίπλοκη απάντηση.

Η Ρωσία μπορεί να συμφωνήσει με την παύση, αλλά στη συνέχεια μπορεί να προκαλέσει μία νέα έξαρση, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι έσπασε τη συμφωνία. Ή να αμφισβητήσει ορισμένα στοιχεία της πρότασης, χρησιμοποιώντας τις επιθέσεις στο Κουρσκ και στο Μπέλγκοροντ, αναγκάζοντας τον Λευκό Οίκο να αμφισβητήσει εάν θα έπρεπε να απορρίψει με οργή τη μερική τήρηση της εκεχειρίας από το Κρεμλίνο. Η Μόσχα μπορεί να επιλέξει να αγνοήσει εντελώς την πρόταση και να χρησιμοποιήσει το μαγικό της χαρτί της τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Πούτιν για να ανατρέψει τη διαμορφωθείσα κατάσταση.

Αυτή είναι η πιο σημαντική διπλωματική στιγμή του πολέμου, ίσως η πιο σημαντική στιγμή της σύγκρουσης μέχρι σήμερα, και σίγουρα οι πιο σημαντικές 36 ώρες των τελευταίων μηνών. Ο χρόνος είναι ένα σοβαρό πρόβλημα: κάτι που πρέπει να διαρκέσει 30 ημέρες πρέπει να χτιστεί μέσα σε μόλις 30 ώρες.

Γιγαντιαία ερωτήματα παραμένουν για την Ουκρανία και τους συμμάχους της ως προς το πώς θα τεθεί σε ισχύ αυτή η κατάπαυση του πυρός. Μπορεί το Κίεβο να διατάξει τις δυνάμεις του να μην αντεπιτεθούν σε αυτοάμυνα; Εάν οι ΗΠΑ πρόκειται να παρακολουθήσουν την εκεχειρία, όπως πρότεινε ο Μακρόν, έχουν τις δυνατότητες, σε επαρκή ποιότητα και ποσότητα, να καλύψουν εκατοντάδες μίλια βίαιων μετωπών; Τα ακριβή στοιχεία των παραβιάσεων της Μόσχας θα είναι το κλειδί για να βοηθήσουν την Ουκρανία και την Ευρώπη να ανταποκριθούν στο αναπόφευκτο κύμα ρωσικής παραπληροφόρησης και κατηγοριών που μπορεί να συνοδεύει μια εκεχειρία.

Οι συνέπειες

Το κόστος για το Κίεβο και την Ευρώπη τον επόμενο μήνα μπορεί να είναι σημαντικό. Η Ουκρανία θα μπορούσε να χάσει έδαφος. Ο Λευκός Οίκος μπορεί να βγει από τη διαδικασία και να επιστρέψει ξανά στο αφήγημα ότι ο Ζελένσκι είναι το πρόβλημα. Η ενότητα της Ευρώπης – που εμφανίστηκε σε πολύ υψηλό επίπεδο σήμερα στο Κίεβο και υποστηρίζεται από περισσότερες από δώδεκα άλλες χώρες από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι τον Καναδά, μπορεί μόνο να επιδεινωθεί από το σημερινό της αποκορύφωμα, ειδικά εάν η αμερικανική υποστήριξη για την Ουκρανία υποχωρήσει.

Αλλά το κόστος του της αδράνειας ήταν υψηλότερο. Το να χάσει ο Τραμπ την υπομονή του θα ήταν πιθανώς επιζήμιο για το Κίεβο, περισσότερο από ό,τι για τη Μόσχα. Ο Πούτιν που είχε άλλους δύο μήνες για να ξεφύγει από την πρώτη γραμμή του Κιέβου, θα άφηνε τον Ζελένσκι να αντιμετωπίσει έναν ακόμα φρικτό χειμώνα.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της αναζητούν, στην ουσία, μία αποκάλυψη από τον Πούτιν: Να φανερώσει τα πραγματικά του σχέδια. Αν πράγματι επιθυμεί την ειρήνη, θα δεχτεί την πρόταση. Ο δρόμος που επέλεξαν οι Ευρωπαίοι για να φτάσουν εκεί, είναι φτιαγμένος για να χειραγωγήσει τον Πούτιν, όσο και αν αυτό ακούγεται απίθανο.

Ακούγοντας τους αρχηγούς των πέντε μεγαλύτερων στρατιωτικών της Ευρώπης στο Κίεβο το Σάββατο, φάνηκε ότι οι περισσότεροι είχαν αποφασίσει ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη και δεν θα σκεφτεί πραγματικά να «κατεβάσει τα όπλα» για έναν μήνα. Το στοίχημα των πέντε Ευρωπαίων ηγετών, λοιπόν, είναι μεγάλο. Έχουν ελάχιστο χρόνο για να «ξεγυμνώσουν» τις προθέσεις του Πούτιν και να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση του και να γίνει πιο σκληρός με τη Μόσχα.

Η πορεία που φαίνεται να οραματίζονται οι ηγέτες της Ευρώπης είναι η επιδείνωση του πολέμου – όπου ο Πούτιν παραβιάζει την εκεχειρία, πλήττεται με «τεράστιες κυρώσεις» και η Ευρώπη πρέπει να κλιμακώσει τη στρατιωτική της υποστήριξη στην Ουκρανία. Δεν φαίνεται να πιστεύουν ότι το Κρεμλίνο θέλει να σταματήσει ο πόλεμος. Οι επόμενες εβδομάδες σχεδιάζονται, φαίνεται, για ένα μέλλον στο οποίο πρέπει να αποδείξουν στον Τραμπ ότι παραπλανάται από τη Μόσχα και να σύρουν τον Λευκό Οίκο μόνιμα και αδιαμφισβήτητα στο στρατόπεδό τους.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.