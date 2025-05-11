Μακρόν προς Πούτιν: Η πρόταση για διαπραγματεύσεις είναι μια πρώτη κίνηση, αλλά δεν αρκεί

Ξεκάθαρο μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε ο Εμανούελ Μακρόν σε μια άμεση απάντησή του, καταδεικνύοντας τη δυσπιστία της Δύσης στον διπλωματικό ελιγμό του. Οι απευθείας διαπραγματεύσεις που πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σε απάντηση στην «άνευ όρων» εκεχειρία που ζητούν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του, είναι «μια πρώτη κίνηση, αλλά δεν αρκεί», διεμήνυσε σήμερα Κυριακή ο Γάλλος πρόεδρος.

«Της άνευ όρων εκεχειρίας δεν προηγούνται διαπραγματεύσεις, εξ ορισμού», ξεκαθάρισε ο Μακρόν μιλώντας σε δημοσιογράφους αφού κατέβηκε από το τρένο στην πόλη Πσέμισλ της Πολωνίας, επιστρέφοντας από το Κίεβο.

Ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε ότι αυτή η αντιπρόταση δείχνει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «αναζητά έναν δρόμο, αλλά πάντα επιθυμεί να κερδίσει χρόνο».

Ο Μακρόν βρέθηκε το Σάββατο στο Κίεβο μαζί με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας στο πλευρό του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να απευθύνουν ένα τελεσίγραφο στη Μόσχα: να δεχθεί «άνευ όρων και πλήρη» εκεχειρία 30 ημερών ή να της επιβληθούν νέες «μαζικές κυρώσεις».

Οι Ευρωπαίοι διαβεβαίωσαν ότι ενεργούν κατόπιν συνεννόησης και με τις ΗΠΑ.



Ωστόσο τη νύχτα ο Πούτιν πρότεινε στην Ουκρανία «διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις», «ήδη από την επόμενη Πέμπτη» στην Κωνσταντινούπολη.

«Είναι ένας τρόπος να μην απαντήσει» στην πρόταση για εκεχειρία, εκτίμησε ο Μακρόν.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, ο Πούτιν δεν μπορούσε απλώς να απορρίψει την πρόταση της Δύσης, οπότε αυτός «είναι ένας τρόπος να δείξει ότι απαντά και ότι να διατηρήσει την ασάφεια έναντι των Αμερικανών».

«Πρότεινε κάτι άλλο, κατά συνέπεια πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε με τους Αμερικανούς και να πούμε ότι η εκεχειρία είναι άνευ όρων και μετά μπορούμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα», τόνισε ο Μακρόν.

«Εξάλλου πιστεύω ότι οι Ουκρανοί δεν μπορούν να το δεχθούν (σ.σ. την πρόταση Πούτιν), διότι δεν μπορούν να δεχθούν παράλληλες συνομιλίες την ώρα που συνεχίζουν να γίνονται στόχος βομβαρδισμών», επέμεινε.

«Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα έρχεται!»

Μετά τη «μεγάλη πρόοδο» που σημειώθηκε στις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στη Γενεύη και την παρέμβασή του για να σταματήσουν οι ινδοπακιστανικές εχθροπραξίες (με την ένταση μεταξύ των δύο πλευρών να μην έχει σβήσει πάντως) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε πάντως (και) για «πρόοδο» στο ουκρανικό.

«Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα έρχεται!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Μια δυνητικά σπουδαία μέρα για τη Ρωσία και την Ουκρανία! Σκεφτείτε τις εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα σωθούν καθώς αυτό το ατελείωτο «λουτρό αίματος» ελπίζουμε να φτάσει στο τέλος του. Θα είναι ένας εντελώς νέος, και πολύ καλύτερος, ΚΟΣΜΟΣ. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσω ότι αυτό θα συμβεί. Οι ΗΠΑ θέλουν να επικεντρωθούν, αντ' αυτού, στην Ανοικοδόμηση και το Εμπόριο. Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα έρχεται!»

Ρωσική αεροπορική επίθεση εναντίον του Κιέβου

Πάντως, παρά τις αναφορές του Πούτιν, ο πόλεμος φαίνεται να συνεχίζεται: ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας προσπαθούν να απωθήσουν ρωσική αεροπορική επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας, λίγη ώρα αφού η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για επίθεση με drones.

Η επίθεση αυτή εξαπολύθηκε λίγες ώρες αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε άμεσες συνομιλίες με την Ουκρανία στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη οι οποίες θα πρέπει να έχουν στόχο, όπως είπε, την επίτευξη ειρήνης με διάρκεια.

