Ο πάπας Λέων ο ΙΔ', πραγματοποίησε απόψε ιδιωτική επίσκεψη στην Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε, όπου έχει ταφεί ο προκάτοχός του, πάπας Φραγκίσκος.

Ο νεοκλεγείς Αμερικανός ποντίφικας προσευχήθηκε και άφησε ένα τριαντάφυλλο στο μνήμα του «πάπα των φτωχών». Φεύγοντας χαιρέτησε, από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε πίσω στο Βατικανό, τους πολίτες που βρίσκονταν έξω από τον ναό.

Νωρίτερα, είχε μεταβεί στο χωριό Τζενετσάνο, στα περίχωρα της Ρώμης, όπου προσευχήθηκε σε εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία, η οποία ανήκει στο τάγμα που είχε διαλέξει όταν χειροτονήθηκε ιερέας, εκείνο των Αυγουστινιανών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.