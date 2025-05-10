Κονγκό: Τουλάχιστον 104 νεκροί από πλημμύρες

Τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες σε ένα χωριό που βρίσκονται κοντά στις όχθες της λίμνης Τανγκανίκα, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ανέφεραν σήμερα τοπικές πηγές.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Σάμι Καλόντζι, ο κυβερνήτης της περιοχής Φίζι, είπε ότι το χωριό που βρίσκεται στην περιφέρειά του μετρά τουλάχιστον 104 νεκρούς και «τεράστιες υλικές ζημιές». Οι κάτοικοι του χωριού Κασάμπα, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία του Νότιου Κίβου, «πιάστηκαν στον ύπνο» τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, είπε από την πλευρά του άλλος αξιωματούχος, ο Μπερνάρ Ακίλι, ο επικεφαλής του τομέα της Ενγκάντζα.

Σύμφωνα με τον Ακίλι, από τις καταρρακτώδεις βροχές υπερχείλισε ο ποταμός Κασάμπα και τα νερά του παρέσυραν ό,τι βρήκαν στο διάβα τους, «μεγάλες πέτρες, δέντρα και λάσπη, ισοπεδώνοντας τις κατοικίες στις όχθες της λίμνης».

Τα περισσότερα θύματα είναι παιδιά και ηλικιωμένοι.

Άλλοι 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 150 σπίτια καταστράφηκαν, πρόσθεσε ο Ακίλι.

Μια άλλη τοπική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μέχρι σήμερα είχαν εντοπιστεί 119 πτώματα.

Στο χωριό Κασάμπα υπάρχει πρόσβαση μόνο μέσω της λίμνης. Το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας δεν λειτουργεί στην περιοχή.

Τέτοιου είδους καταστροφές είναι συχνές στη ΛΔ του Κονγκό, ιδίως στις όχθες μεγάλων λιμνών που περιβάλλονται από βουνά τα οποία έχουν αποψιλωθεί λόγω της εξόρυξης άνθρακα. Το 2023 400 άνθρωποι πνίγηκαν σε πολλές κοινότητες στις όχθες της λίμνης Κίβου, στην επαρχία του Νότιου Κίβου.

Στις αρχές Απριλίου τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα Κινσάσα, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή.

Η κλιματική αλλαγή είναι εν μέρει υπεύθυνη για την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα ενταθούν στην αφρικανική ήπειρο. Μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι 118 εκατομμύρια πολύ φτωχοί Αφρικανοί (με εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 2 δολάρια την ημέρα) θα βρεθούν αντιμέτωποι με ξηρασία, πλημμύρες και ακραίους καύσωνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

