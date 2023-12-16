Ο Πούτιν θα διεκδικήσει νέα προεδρική θητεία ως ανεξάρτητος υποψήφιος, λένε

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα διεκδικήσει και πάλι την προεδρία ως ανεξάρτητος υποψήφιος με μια βάση ευρείας υποστήριξης αλλά όχι ως κομματικός υποψήφιος, μεταδίδουν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα υποστηρικτές του.

Περισσότεροι από 700 πολιτικοί και προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού που συγκροτούν μια ομάδα πρωτοβουλίας συναντήθηκαν σήμερα στη Μόσχα και ενέκριναν ομόφωνα την υποψηφιότητα του Πούτιν ως ανεξάρτητου υποψηφίου, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός για περισσότερες από δύο δεκαετίες, έχει ανακοινώσει ότι θα επιδιώξει νέα εξαετή θητεία στις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του επόμενου έτους και τις οποίες αναμένεται να κερδίσει με άνεση.

Ο Πούτιν δεν θα διεκδικήσει την προεδρία ως υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος Ενιαία Ρωσία, αν και έχει την πλήρη υποστήριξή του, αλλά ως ανεξάρτητος υποψήφιος, δήλωσε ο Αντρέι Τούρτσακ, υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος αυτού, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

"Περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια μέλη και υποστηρικτές του κόμματος θα λάβουν ενεργά μέρος στην προεκλογική εκστρατεία", δήλωσε ο Τούρτσακ, σύμφωνα πάντα με το RIA, σημειώνοντας πως ο Πούτιν υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της Ενιαίας Ρωσίας.

Ο Σεργκέι Μιρόνοφ, υψηλόβαθμος πολιτικός από το κόμμα Δίκαιη Ρωσία που υποστηρίζει τον Πούτιν, δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το RIA, πως ο Πούτιν θα είναι ανεξάρτητος υποψήφιος και πως θα συγκεντρωθούν υπογραφές για την υποστήριξή του.

Για τον Πούτιν, 71 ετών, οι εκλογές είναι μια τυπική διαδικασία: με την υποστήριξη του κράτους, των κρατικών μέσων ενημέρωσης και σχεδόν χωρίς καμία δημόσια εναντίωση από το κατεστημένο, θεωρείται βέβαιο ότι θα κερδίσει.

Υποστηρικτές του Πούτιν λένε πως έχει αποκαταστήσει την τάξη, την εθνική υπερηφάνεια και μέρος της βαρύτητας που είχε χάσει η Ρωσία την περίοδο του χάους που συνόδευσε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και πως ο πόλεμός του στην Ουκρανία --τον οποίο ο Πούτιν αποκαλεί "ειδική στρατιωτική επιχείρηση"-- είναι δικαιολογημένος.

Μια πολύχρονη καταστολή αντιπάλων και επικριτών που έχει ενισχυθεί με γενικευμένους νέους νόμους περί "ψευδών ειδήσεων" και "δυσφήμησης του στρατού" είχε ως αποτέλεσμα επικριτές και αντίπαλοι στον πόλεμο να καταδικάζονται σε μακρές ποινές φυλάκισης ή να διαφεύγουν στο εξωτερικό καθώς ο χώρος για διαφωνία συρρικνώνεται σταθερά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

