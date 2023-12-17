Γάζα: Τελέστηκε η κηδεία εικονολήπτη του Αλ Τζαζίρα που σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα

Δεκάδες δημοσιογράφοι παρέστησαν χθες, Σάββατο, στην κηδεία εικονολήπτη του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Αλ Τζαζίρα, ο οποίος σκοτώθηκε προχθές, Παρασκευή, σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Η σορός του Σαμίρ Αμπού Ντάκα, πάνω στο φέρετρο του οποίου είχαν τοποθετηθεί το αλεξίσφαιρο γιλέκο του με την ένδειξη "Τύπος" και το κράνος του, μεταφέρθηκε από το πλήθος στην Χαν Γιούνις, προτού ενταφιαστεί σε τάφο που είχαν σκάψει συνάδελφοί του.

"Η εργασία στα μέσα ενημέρωσης είναι επικίνδυνη", είπε η μητέρα του δημοσιογράφου, η Ουμ Μάχερ Αμπού Ντάκα, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι στοχοθετεί "τους δημοσιογράφους, ιδιαίτερα αυτούς που εργάζονται για το Αλ Τζαζίρα".

Ο Αμπού Ντάκα, γεννηθείς το 1978, έκανε ρεπορτάζ για σχολείο στην Χαν Γιούνις όταν επλήγη από επίθεση ισραηλινού drone. Τραυματισμένος σοβαρά, έμεινε για ώρες στο σημείο του πλήγματος καθώς "οι ισραηλινές δυνάμεις εμπόδισαν τα ασθενοφόρα" να φτάσουν εκεί, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ενέκρινε δρόμο για την πρόσβαση παλαιστινιακού ασθενοφόρου, αλλά αυτό επέλεξε να πάρει άλλον δρόμο και εκεί βρέθηκε μπλοκαρισμένο.

Επίσης σημείωσε ότι "ποτέ δεν στοχοποιεί σκόπιμα δημοσιογράφους" και ότι λαμβάνει "όλα τα δυνατά επιχειρησιακά μέτρα για να προστατεύσει τις ζωές αμάχων και δημοσιογράφων".

"Δεδομένων των συνεχών ανταλλαγών πυρών, η παραμονή σε μια ενεργή ζώνη μάχης εγκυμονεί κινδύνους", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), πάνω από 60 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης, στην πλειονότητά τους από τη Γάζα, έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 7 Οκτωβρίου που ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, πυροδοτούμενος από την αιματηρή επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους πολίτες, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: skai.gr

