Σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί άνρθωποι στην κεντρική πόλη Ντέιρ αλ Μπαλάχ, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Μάρτυρες αναφέρουν επίσης ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και πυροβολικό στον νότιο δήμο Μπανι Σουχαίλα ανατολικά της Χαν Γιουνίς, τη δεύτερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας και προπύργιο της Χαμάς.

Παράλληλα, δύο Παλαιστίνιοι από την Τουλκάρεμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σκοτώθηκαν σήμερα από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Άλλος ένας Παλαιστίνιος από την Τζενίν, επίσης στην Δυτική Όχθη, υπέκυψε σήμερα στα τραύματα που είχε υποστεί πριν από λίγες ημέρες, πρόσθεσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.