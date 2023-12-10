Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) υιοθέτησε σήμερα ομόφωνα ένα ψήφισμα που ζητά άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν ενέκρινε ψήφισμα για μια κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, για ανθρωπιστικούς λόγους, λόγω αμερικανικού βέτο, οι 34 χώρες-μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΠΟΥ ζήτησαν ομόφωνα «άμεση, διαρκή και ανεμπόδιστη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας» στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ψήφισμα, που προτάθηκε από το Αφγανιστάν, το Μαρόκο, το Κατάρ και την Υεμένη, ζητά τη χορήγηση αδειών εξόδου σε ασθενείς, την παροχή φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού σε αμάχους και την πρόσβαση σε οποιονδήποτε στερείται την ελευθερία του να έχει πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.

Το ψήφισμα εκφράζει επίσης τη «σοβαρή ανησυχία» του για την ανθρωπιστική κατάσταση και την «εκτεταμμένη καταστροφή» και ζητά την προστασία όλων των αμάχων.

Ενώ ενέκριναν το ψήφισμα, εκπρόσωποι ορισμένων δυτικών χωρών διατύπωσαν τις επιφυλάξεις τους.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ στον Οργανισμό δήλωσε ότι Ουάσινγκτον συμφώνησε να μην εναντιωθεί στην υιοθέτηση του ψηφίσματος, σημειώνοντας ωστόσο ότι είχε «σοβαρές επιφυλάξεις», τονίζοντας ότι «λυπάται για την έλλειψη ισορροπίας στο ψήφισμα».

Για τον Καναδά, το κείμενο είναι ένα «συμβιβαστικό ψήφισμα» που θα μπορούσε επίσης να καταγγείλει τον ρόλο της Χαμάς στον πόλεμο, τη σύλληψη ομήρων και τη «χρήση αμάχων ως ανθρώπινες ασπίδες».

Η Αυστραλία εξέφρασε τις αντιρρήσεις της λέγοντας ότι στο ψήφισμα δεν έγινε συγκεκριμένη αναφορά στις αιματηρές επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, οι οποίες ήταν «ο καταλύτης για την τρέχουσα καταστροφική κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

