Η Φινλανδία θα ανοίξει και πάλι δύο συνοριακά σημεία διέλευσης με τη Ρωσία

Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ανοίξει και πάλι δυο σημεία διέλευσης στα μεγάλου μήκους σύνορα της με την Ρωσία αργότερα αυτή την εβδομάδα, μετά την απόφαση της να κλείσει και τα έξι σημεία διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών στα τέλη Νοεμβρίου για να αποτρέψει εισροές αιτούντων άσυλο.

«Χωρίς να άρουμε τους περιορισμούς, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εάν θα υπάρξει μια αλλαγή προς το καλύτερο. Εάν το φαινόμενο συνεχισθεί θα κλείσουμε αυτά τα συνοριακά σημεία διέλευσης» δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Η Φινλανδία τον περασμένο μήνα έκλεισε τα σύνορα της με την Ρωσία έως τις 13 Δεκεμβρίου για να αποκλείσει τον αυξανόμενο αριθμό προσφύγων που φθάνουν στην βόρεια αυτή χώρα, κάτι που η φινλανδική κυβέρνηση και οι σύμμαχοι της θεωρούν ενορχηστρωμένη κίνηση από τη Μόσχα.

