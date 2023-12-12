Γαλλική φρεγάτα κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι που απειλούσε νορβηγικό δεξαμενόπλοιο

Η γαλλική φρεγάτα FREMM Languedoc αναχαίτισε και κατέστρεψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που απειλούσε το νορβηγικό δεξαμενόπλοιο Strinda στο πλαίσιο μιας περίπλοκης αεροπορικής επίθεσης από την Υεμένη, ανέφερε σήμερα σε δήλωσή του το γαλλικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η επίθεση σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, το βράδυ και προκάλεσε πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει σημαία Νορβηγίας.

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Strinda σε διαμαρτυρία για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Η φρεγάτα πολλαπλών αποστολών (FREMM) Languedoc «αναχαίτισε και κατέστρεψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που απειλούσε άμεσα το Strinda» και στη συνέχεια «έθεσε υπό την προστασία της το πλοίο που επλήγη, εμποδίζοντας απόπειρα πειρατείας του σκάφους», προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

