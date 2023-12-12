Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 18.412 ανθρώπους από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου μεταξύ της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης και του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση της Χαμάς, που ελέγχει τη Γάζα από το 2007, εκτιμά ότι πάνω 50.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

IDF: 104 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Γάζα

Στο μεταξύ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός άλλου στρατιώτη τη Δευτέρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Γάζα σε 104.

