Πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ ανέφερε ότι στη βάση μιας συμφωνίας, 50 Ισραηλινοί όμηροι που έχουν απαχθεί από την ισλαμιστική οργάνωση θα μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι, ενω θα προβλέπει και παύση των εχθροπραξιών για κάποιες ημέρες.

Παράλληλα, απροσδιόριστος αριθμός Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών θα απελευθερωθεί επίσης από τις φυλακές στο Ισραήλ σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, δήλωσε η ίδια πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Νωρίτερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα βρίσκονται στο «πλησιέστερο σημείο» από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση.

«Βρισκόμαστε στο πιο κοντινό σημείο που είχαμε ποτέ για την επίτευξη συμφωνίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ-Ανσαρί.

Νετανιάχου: «Η επιστροφή των ομήρων αποτελεί ιερή και υπέρτατη αποστολή μας»

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «ιερή και υπέρτατη αποστολή» την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που έχουν συλληφθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί μια ιερή και υπέρτατη αποστολή - στην οποία έχω δεσμευτεί. Δεν θα απομακρυνθούμε από την αποστολή μας που είναι να τους επιστρέψουμε, και είναι δική μου ευθύνη καθώς και του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου», είπε σε δηλώσεις του σήμερα, Τρίτη.

Ο Νετανιάχου έκανε τη δήλωση αυτή αφότου ο ίδιος και το πολεμικό του υπουργικό συμβούλιο συναντήθηκαν με τις οικογένειες των ομήρων τη Δευτέρα ενώ οργή των συγγενών των ομήρων για την καθυστέρηση της κυβέρνησης πάνω στο θέμα αυξάνεται.

