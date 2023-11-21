Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν ήταν ο μόνος που αστειεύτηκε με τον μεγάλο αριθμό κεριών στην τούρτα γενεθλίων του, αλλά τα σχόλιά του αποτέλεσαν και το έναυσμα για πολλούς χρήστες στα social media να τον ακολουθήσουν.

«Έκλεισα τα 81 και το μόνο δώρο που πήρα ήταν μια καινούργια πλατφόρμα social media. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Κι ένα μήνυμα προς τους εργάτες στο εργοστάσιο παραγωγής κεριών: Ελπίζω το σωματείο σας να σας εξασφάλισε υπερωρίες», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τζο Μπάιντεν.

It’s true over here on the campaign side, too. I’ve joined Threads. Follow me there: https://t.co/vhwuw7j0zu. pic.twitter.com/XTdAcxbgEx — Joe Biden (@JoeBiden) November 20, 2023

Η ηλικία του Μπάιντεν βρίσκεται στο επίκεντρο από τότε που έγινε πρόεδρος το 2020 και οι ανησυχίες έγιναν εντονότερες από τότε που ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή το 2024.

Οι χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν μεταξύ αστείου και σοβαρού με κάποια σχόλια να καταδεικνύουν ότι το ζήτημα της ηλικίας του Αμερικανού προέδρου ενδεχομένως να επηρεάσει την εκλογική κούρσα.

«Η τούρτα του Τζο Μπάιντεν έχει τόσα πολλά κεριά που παραλίγο να κάψει τον Λευκό Οίκο», σχολίασε ένας χρήστης στο X, ως απάντηση στη φωτογραφία που κοινοποίησε ο πρόεδρος και τον δείχνει μπροστά από μια τούρτα στολισμένη με δεκάδες των κεριών.

Joe Biden’s birthday cake has so many candles on it that it nearly burned down the White House. pic.twitter.com/hzOQSsknx6 — Christian Heiens 🏛 (@ChristianHeiens) November 21, 2023

«Η μυστική υπηρεσία έχει πυροσβεστικό τμήμα;» ένας άλλος χρήστης σχολίασε κάτω από την ανάρτηση. «Το κέικ κυριολεκτικά παίρνει φωτιά», έγραψε ένας άλλος.

There’s a portal to hell on a plate in front of him https://t.co/bES2feQP87 — Dana Loesch (@DLoesch) November 21, 2023

«Τίποτα δεν ήταν ούτε θα είναι ποτέ πιο αστείο για μένα από αυτή τη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν με την τούρτα γενεθλίων του», έγραψε ένας χρήστης των social media στο X, μοιράζοντας τη φωτογραφία στην αρχική ανάρτηση του Μπάιντεν στο Instagram.

«Δεν μπορώ να ξεπεράσω την τούρτα γενεθλίων του Μπάιντεν», έγραψε ένας άλλος, μοιράζοντας ένα gif από την τηλεοπτική εκπομπή The Fresh Prince of Bel-Air που βάζει φωτιά σε ένα τηγάνι.

Can’t get over Biden’s birthday cake photo pic.twitter.com/xaSytu4wHI — Lindsay Ballant (@lindsayballant) November 21, 2023

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από τη Wall Street Journal στα τέλη Αυγούστου, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων (73%) πιστεύουν ότι ο Μπάιντεν είναι «πολύ μεγάλος για να είναι υποψήφιος πρόεδρος» και να υπηρετήσει άλλη μια θητεία. Εάν επανεκλεγεί, ο Μπάιντεν θα είναι 86 ετών στο τέλος μιας δεύτερης θητείας.



Πηγή: skai.gr

