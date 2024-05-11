Ο Μπάρον Τραμπ, ο νεότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα είναι τελικά εκπρόσωπος της Φλόριντα στο Εθνικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τον Ιούλιο, στο οποίο αναμένεται να εκλεγεί επισήμως ο πατέρας του υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το γραφείο της Μελάνια Τραμπ.

«Αν και ο Μπάρον θεώρησε τιμή του που επελέγη εκπρόσωπος από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στη Φλόριντα, δυστυχώς δεν θα καταφέρει να συμμετάσχει λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων», ανέφερε το γραφείο της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ.

Ο συνήθως διακριτικός Μπάρον Τραμπ, που μόλις έγινε 18 και πρόκειται τα τελειώσει το λύκειο το καλοκαίρι, ορίστηκε εκπρόσωπος της Φλόριντα στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στο Μιλγούκι και αναμένεται να ορίσει επισήμως τον Ντόναλντ Τραμπ υποψήφιο του κόμματος στις προεδρικές εκλογές.

Όπως και το 2020 ο Ρεπουμπλικάνος θα έχει αντίπαλό του στις 5 Νοεμβρίου τον Τζο Μπάιντεν.

Οι άλλοι γιοι του Τραμπ, ο Έρικ και ο Ντον Τζούνιορ, όπως και η κόρη του Τίφανι θα είναι παρόντες στο συνέδριο.

Η άλλη του κόρη Ιβάνκα, που υπήρξε σύμβουλός του κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ, έχει πλέον αποσυρθεί από την πολιτική.

Εξάλλου η νύφη του Λάρα διορίστηκε πρόσφατα συμπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

