Χαμός στο Νοσοκομείο Χαλκίδας – Πήγαν ασθενή και έφυγαν κλέβοντας το κυλικείο

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών 

Κλοπή σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10/05 στο κυλικείο του Νοσοκομείου Χαλκίδας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας eviathema.gr, ήταν λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ όταν ρομά μετέφεραν έναν - όπως δήλωσαν - ασθενή ώστε να εξεταστεί και κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, μπήκαν στο κυλικείο δήθεν να ψωνίσουν, αφαίρεσαν πράγματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ο ιδιοκτήτης μόλις αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί, άμεσα ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο ώστε να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: eviathema.gr

