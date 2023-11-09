Λογαριασμός
Πορτογαλία: Πρόωρες εκλογές τον Μάρτιο μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας δήλωσε ότι θα διαλύσει το κοινοβούλιο μόνο μετά την τελική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2024, που αναμένεται στις 29 Νοεμβρίου

Η Πορτογαλία θα διοργανώσει πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 10 Μαρτίου, τις δεύτερες εδώ και πολλά χρόνια, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, μετά την ξαφνική παραίτηση, την Τρίτη, του σοσιαλιστή πρωθυπουργού εν μέσω έρευνας για διαφθορά.

Ωστόσο, ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα διαλύσει το κοινοβούλιο μόνο μετά την τελική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2024, που αναμένεται στις 29 Νοεμβρίου.

