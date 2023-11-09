Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε δύο νομοσχέδια την Πέμπτη, τα οποία παρατείνουν τον στρατιωτικό νόμο και τη γενική κινητοποίηση στη χώρα για άλλους τρεις μήνες.



Το καθεστώς των νομοσχεδίων αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πύλη του Verkhovna Rada, του κοινοβουλίου της Ουκρανίας, το οποίο ανέφερε ότι επιστράφηκαν στο σώμα με την υπογραφή του Ζελένσκι.

Οι βουλευτές είχαν υιοθετήσει και τα δύο νομοσχέδια μια ημέρα νωρίτερα, με 329 ψήφους υπέρ της παράτασης του στρατιωτικού νόμου, ενώ 322 ψηφίστηκαν υπέρ της παράτασης της γενικής επιστράτευσης,Ο στρατιωτικός νόμος κηρύχθηκε για πρώτη φορά από τον Ζελένσκι αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στιςκαι από τότε έχει παραταθεί αρκετές φορές.

