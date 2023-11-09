Εβραϊκά σχολεία στο Μόντρεαλ, στόχος πυρών- Δεν υπήρξαν τραυματίες

Πυρά ερρίφθησαν σε δύο εβραϊκά θρησκευτικά σχολεία στο Μόντρεαλ τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σημάδια από σφαίρα βρέθηκαν πάνω στις πόρτες των δύο εβραϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην πόλη του Μόντρεαλ το πρωί της Πέμπτης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα πυρά φέρεται να ερρίφθησαν μέσα στη νύχτα την ώρα που τα σχολεία ήταν άδεια και συνεπώς δεν προκάλεσαν κανέναν τραυματισμό, διευκρίνισαν οι αρχές.

"Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Καταδικάζουμε αυτή την αντισημιτική βία με τον πιο έντονο τρόπο", αντέδρασε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό αφού πρώτα είχε μιλήσει για "τρομακτική" αύξηση του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας, μεσούσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκό, απηύθυνε "έκκληση για ηρεμία προς όλους τους κατοίκους του Κεμπέκ", καταδικάζοντας αυτή την ενέργεια όπως και μια βίαιη αντιπαράθεση που έλαβε χώρα την Τετάρτη σε πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ.

Δύο ομάδες φοιτητών, που η μια δήλωνε φιλοϊσραηλινή και η άλλη φιλοπαλαιστινιακή, ήρθαν στα χέρια στο Πανεπιστήμιο Κονκόρντια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο και την αστυνομία που χρειάστηκε να επέμβει.

Ένα άτομο συνελήφθη για βιαιοπραγία.

Σβάστικες και μια υποκίνηση στο μίσος που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο αναφέρθηκαν επίσης από το σχολείο, το οποίο κάνει λόγο για "ανησυχητική αύξηση των πράξεων εκφοβισμού" τις τελευταίες ημέρες.

Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ "κάλεσε επίσης τις αστυνομικές δυνάμεις" να προσπαθήσουν να ηρεμήσουν το κοινωνικό κλίμα και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται στο περιθώριο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η αστυνομία του Μόντρεαλ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα μετά την επίθεση με κοκτέιλ μολότοφ σε συναγωγή στη μητρόπολη του Κεμπέκ.

Οι ενέργειες αυτές οι ενέργειες εντάσσονται στην αναζωπύρωση αντισημιτικών πράξεων που έχουν καταγραφεί, κυρίως στην Ευρώπη, μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

