Η κεντροδεξιά Δημοκρατική Συμμαχία (AD) κέρδισε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή, στην Πορτογαλία, δήλωσε ο επικεφαλής της Λουίς Μοντενέγκρο, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Chega, με το οποίο επανέλαβε ότι αρνείται να διαπραγματευθεί.

«Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να κυβερνάμε» και «να αλλάξουμε την πολιτική», τόνισε ο Μοντενέγκρο μιλώντας σε υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί σε ξενοδοχείο στη Λισαβόνα.

«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης θα δηλώσω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την επιθυμία μας να κυβερνήσουμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, η AD δεν θα είναι σε θέση να σχηματίσει από μόνη της σταθερή κυβέρνηση. Ωστόσο ο Μοντενέγκρο επανέλαβε ότι αρνείται να κυβερνήσει την Πορτογαλία με τη στήριξη ενός ακροδεξιού κόμματος, του Chega, το οποίο σημείωσε μεγάλα κέρδη στις χθεσινές εκλογές.

«Είχα δεσμευθεί στη διάρκεια της προεκλογικής μου εκστρατείας και προφανώς θα τηρήσω τον λόγο μου», διαβεβαίωσε. «Η εφαρμογή της πολιτικής μας θα πρέπει να περνά μέσα από τον διάλογο», πρόσθεσε ο Μοντενέγκρο, ζητώντας «από τα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Νωρίτερα ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) Πέδρο Νούνο Σάντος αναγνώρισε την ήττα του κόμματός του, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2015. Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο να στηρίξει τις προτάσεις του AD, οι οποίες περιλαμβάνουν μεγάλες περικοπές στη φορολογία.

Το AD και οι συντηρητικοί του σύμμαχοι στην αυτόνομη περιοχή της Μαδέρα συγκέντρωσαν τουλάχιστον 79 έδρες, λίγες περισσότερες από το PS (77), σε σύνολο 230 εδρών. Στο μεταξύ το Chega σχεδόν τετραπλασίασε τις έδρες του, κερδίζοντας τουλάχιστον 48.

Ο Σάντος υπογράμμισε ότι το κόμμα του θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης, η οποία, όπως είπε, δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια του Chega. Από την πλευρά του ο Μοντενέγκρο εξέφρασε την ελπίδα το PS και το Chega «να μην σχηματίσουν μια αρνητική συμμαχία ώστε να εμποδίσουν την κυβέρνηση που επιθυμούν οι Πορτογάλοι».

Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Πορτογαλία καταδεικνύει τη στροφή της Ευρώπης προς την άκρα δεξιά, σημειώνει το πρακτορείο Ρόιτερς.

Το Chega βάσισε την προεκλογική του εκστρατεία σε μηνύματα κατά του κατεστημένου, ενώ δεσμευόταν να καταπολεμήσει τη διαφθορά και εξέφραζε την εχθρότητά του προς την «υπερβολική», όπως τη χαρακτήριζε, μετανάστευση.

Ο επικεφαλής του κόμματος Αντρέ Βεντούρα δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες ότι το αποτέλεσμα των εκλογών «δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Πορτογάλοι θέλουν μια κυβέρνηση της AD με το Chega».

Νωρίτερα είχε επισημάνει ότι ο Μοντενέγκρο θα ευθύνεται για τυχόν πολιτική αστάθεια στη χώρα, αν συνεχίσει να αρνείται να διαπραγματευθεί με το κόμμα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

