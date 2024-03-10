Πορτογαλία

Η κεντροδεξιά Δημοκρατική Συμμαχία (AD) της Πορτογαλίας εμφανίζεται να κερδίσει οριακά τις σημερινές βουλευτικές εκλογές, αλλά δείχνει να απέχει πολύ από τα να εξασφαλίσει απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σύμφωνα με τρία exit polls.

Σύμφωνα με τις σφυγμομετρήσεις η AD κινείται μεταξύ 27,6%-33%, ακριβώς μπροστά από το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) που συγκεντρώνει ποσοστά μεταξύ 24,2% έως 29,5%.

Οι δημοσκοπήσεις από τα τρία μεγαλύτερα πορτογαλικά τηλεοπτικά δίκτυα SIC, RTP και TVI δείχνουν ότι συγκεντρωτικά τα όλα τα δεξιά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του ακροδεξιού Chega, είναι πιθανό να εξασφαλίσουν μαζί απόλυτη πλειοψηφία. Το Chega κινείται σε ποσοστά μεταξύ 14%-21,6%, σε ένα πελώριο ποσοστιαίοα άλμα από το 7,2% που κατέγραψε στις τελευταίες εκλογές του Ιανουαρίου του 2022.

Ωστόσο, η AD έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με το Chega.

Μετά από οκτώ χρόνια σοσιαλιστικών κυβερνήσεων, το κοινοβούλιο της ιβηρικής χώρας φαίνεται να μετατοπίζεται προς τα δεξιά με νέα ώθηση από λαϊκιστές, σύμφωνα με τα exit poll.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

