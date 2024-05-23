Η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας της Πορτογαλίας ενέκρινε σήμερα μεγάλη μείωση φόρου εισοδήματος για περισσότερους από 300.000 πολίτες, ηλικίας 18-35 ετών, μειώνοντας κατά 2/3 τον μέσο φορολογικό συντελεστή που θα πληρώνουν από το επόμενο έτος, σε μια κίνηση με στόχο την ανάσχεση της μετανάστευσης των νέων.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία θα πληρώσει κάπου μεταξύ 4,4% και 7%-8%», ενώ ο μέγιστος φορολογικός συντελεστής για όλους τους νέους που απομοκομίζουν έως και 5.800 ευρώ το μήνα θα είναι 15%. Επί του παρόντος, οι συντελεστές φόρου εισοδήματος κυμαίνονται μεταξύ 13% και 48% μεταξύ όλων των μισθολογικών κλιμακίων.

Το μέτρο πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, όπου ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός που ήρθε στην εξουσία μετά τις εκλογές της 10ης Μαρτίου δεν έχει την πλειοψηφία, αλλά τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν τέτοιες φορολογικές περικοπές, γεγονός που θα διευκολύνει την έγκριση του μέτρου.

«Δίνουμε περισσότερη ελπίδα στους νέους Πορτογάλους να παραμείνουν στην Πορτογαλία. Τους χρειαζόμαστε εδώ... είναι δυνατόν να αντιστρέψουμε την τάση (της μετανάστευσης) που δυστυχώς επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια», τόνισε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε ότι αυτή η μείωση φόρων θα κοστίσει στα κρατικά ταμεία περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Μετανάστευσης, περίπου 850.000 νέοι, ή το 30% των πολιτών ηλικίας μεταξύ 15 και 39 ετών, έχουν φύγει από τη χώρα -μια από τις φτωχότερες της Δυτικής Ευρώπης- για κάποια περίοδο και ζουν στο εξωτερικό, λόγω άσχημων συνθηκών εργασίας και χαμηλών μισθών.

Η κυβέρνηση θα παράσχει επίσης στους νέους μια εγγύηση του δημοσίου, η οποία μπορεί να καλύψει έως και το 15% των στεγαστικών δανείων αξίας έως και 450.000 ευρώ, καθώς πολλοί δεν έχουν επαρκείς αποταμιεύσεις για να καταβάλουν την αρχική πληρωμή που ζητούν οι τράπεζες και τους απαλλάσσει από τους δημοτικούς φόρους.

Η κυβέρνηση είχε προαναγγείλει περικοπές φόρου εισοδήματος για τη μεσαία τάξη ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.