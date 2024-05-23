Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν από τις αλυσιδωτές εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο χημικών στο κρατίδιο Μαχαράστρα της νοτιοδυτικής Ινδίας.

Το δυστύχημα συνέβη σε εργοστάσιο που βρίσκεται στην επαρχία Τάνε, κοντά στη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλαιότερα ως Βομβάη). Όλα ξεκίνησαν από την έκρηξη λέβητα, που προκάλεσε πυρκαγιά η οποία έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, για να ακολουθήσουν αλυσιδωτές εκρήξεις.

Από το ωστικό κύμα των εκρήξεων έσπασαν τα τζάμια κτιρίων που βρίσκονται κοντά στο εργοστάσιο.

Διενεργείται έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς και εάν προκύπτουν ευθύνες για παραβίαση των μέτρων ασφαλείας.

