Η Ιεριχώ έδωσε το όνομα του Αμερικανού στρατιώτη που αυτοπυρπολήθηκε σε δρόμο της

Η παλαιστινιακή πόλη Ιεριχώ έδωσε σε δρόμο της το όνομα του Ααρον Μπούσνελ, τον στρατιώτη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας που αυτοπυρπολήθηκε έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον για να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο στη Γάζα, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Ο 25χρονος, ο οποίος πέθανε στις 25 Φεβρουαρίου, «θυσίασε τα πάντα» για τους Παλαιστίνιους, δήλωσε ο δήμαρχος της Ιεριχούς, Αμπντούλ Καρίμ Σιντρ, τη στιγμή των αποκαλυπτηρίων της πινακίδας του δρόμου την Κυριακή.

Jericho, Palestine 🇵🇸



The oldest city on Earth, where Jesus passed through to Jerusalem and cured a blind beggar.



Palestinians have honoured Aaron Bushnell with a street in a city where Jesus walked and will return to



for sacrificing himself for the sins of America. ✝️🕊️ pic.twitter.com/sddoaY8QIh — Halima Khan (@HalimaNyomi) March 10, 2024

«Δεν τον ξέραμε και δεν μας ήξερε. Δεν υπήρχαν κοινωνικοί, οικονομικοί ή πολιτικοί δεσμοί μεταξύ μας. Αυτό που μοιραζόμαστε είναι η αγάπη για την ελευθερία και η επιθυμία να σταθούμε ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις στη Γάζα», είπε ο δήμαρχος σε ένα μικρό πλήθος που συγκεντρώθηκε στον νέο δρόμο «Ααρον Μπούσνελ».

Ο Μπούσνελ αυτοπυρπολήθηκε σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitch, δηλώνοντας ότι «δεν θα ήταν πλέον συνένοχος στη γενοκτονία» και φωνάζοντας «ελεύθερη Παλαιστίνη» καθώς άναβε τη φωτιά. Οι αρχές επιβολής του νόμου έσβησαν τις φλόγες, αλλά πέθανε στο νοσοκομείο αρκετές ώρες αργότερα.

Στην Ιεριχώ, η ακραία πράξη του Μπούσνελ θεωρείται ως η πιο ισχυρή έκφραση της αλληλεγγύης στη βάση. Ο Αμάνι Ραγιάν, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Ιεριχούς που μεγάλωσε στη Γάζα και μετακόμισε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για να σπουδάσει σε ηλικία 19 ετών, είπε: «Ο Μπούσνελ θυσίασε ό,τι πιο πολύτιμο, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις σας. Αυτός ο άνθρωπος έδωσε όλα τα προνόμιά του για τα παιδιά της Γάζας».



