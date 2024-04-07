Με «έναν σύγχρονο Μαντέλα» ταυτίζει το ευατό του ο ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ,προκαλώντας ζωηρές επικρίσεις από το στρατόπεδο του δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Στον υποψήφιο στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε τέσσερις ποινικές υποθέσεις και απειλείται σε όλες με φυλάκιση.

Μεταξύ άλλων κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε ύποπτες πληρωμές σε μια σταρ πορνογραφικών ταινιών - μια δίκη που θα αρχίσει στις 15 Απριλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρεται τακτικά εναντίον του δικαστή που θα προεδρεύσει σ' αυτή τη δίκη μέσω εμπρηστικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αντίδραση, ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν του επέβαλε περιορισμό λόγου.

Χθες, Σάββατο, ο δισεκατομμυριούχος ρεπουμπλικανός αναφέρθηκε σ' αυτό τον περιορισμό λόγου σε μια πολύ μακροσκελή ανάρτηση στο δίκτυό του, το Truth Social, κατηγορώντας το δικαστή ότι «παραβιάζει το νόμο και το Σύνταγμα ταυτόχρονα».

«Αν αυτός ο εντελώς μεροληπτικός τσαρλατάνος θέλει να με βάλει στη φυλακή επειδή είπα την πιο προφανή αλήθεια, θα γίνω πρόθυμα ένας σύγχρονος Νέλσον Μαντέλα - αυτό θα ήταν μεγάλη τιμή», ισχυρίσθηκε επικαλούμενος τον άνθρωπο που στα χρόνια του 1990 έβαλε τέλος στο καθεστώς του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική αφού είχε μείνει φυλακισμένος για 27 χρόνια.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναδημοσιεύσει ένα ψεύτικο σκίτσο του ακροατηρίου της δίκης, στο οποίο εικονίζεται να κάθεται... ακριβώς δίπλα στον Ιησού Χριστό.

Η ομάδα του δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, περιγέλασε τα μηνύματα αυτά.

«Φαντάσου να είσαι τόσο εγωκεντρικός ώστε να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον Ιησού Χριστό και με τον Νέλσον Μαντέλα μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο της μιας εβδομάδας», αναφέρει σε μια ανακοίνωση η εκπρόσωπος Τζάσμιν Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

