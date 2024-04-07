ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πυραυλικό σύστημα των Χούθι

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν χθες, Σάββατο, ένα κινητό σύστημα πυραύλων επιφανείας-αέρος στο έδαφος της Υεμένης που ελέγχουν οι Χούθι, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM).

Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν επίσης ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι ένα πλοίο του συνασπισμού επίσης εντόπισε και κατέστρεψε ένα πύραυλο κατά πλοίων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ούτε ζημιές.

Από την πλευρά τους, οι Χούθι ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν ένα βρετανικό και δύο ισραηλινά πλοία, αφού βρετανική εταιρεία ασφαλείας επισήμανε τρεις επιθέσεις στα ανοικτά της χώρας αυτής μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.

Από το Νοέμβριο, οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν λέγοντας ότι στοχοθετούν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ. Διεύρυναν τους στόχους τους περιλαμβάνοντας σ' αυτούς πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τα πλήγματα που πραγματοποιήσαν τον Ιανουάριο η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο εναντίον θέσεών τους στην Υεμένη.

Οι αντάρτες λένε πως δρουν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστινίους της λωρίδας της Γάζας.

Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχγιά Σαρί, υποστήριξε πως οι αντάρτες πραγματοποιήσαν πέντε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη διάρκεια των 72 τελευταίων ωρών.

Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνεται μια επίθεση εναντίον ενός «βρετανικού πλοίου (Hope Island) στην Ερυθρά Θάλασσα με αριθμό ναυτικών πυραύλων».

Δύο ισραηλινά πλοία, τα «MSC GRACE F» και «MSC GINA», στοχοθετήθηκαν επίσης «με έναν ορισμένο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρούζ», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.