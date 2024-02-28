«Πόρτα» σε Μακρόν από ΝΑΤΟ και ΕΕ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ήταν ξεκάθαρος. Στην περίπτωση που ΝΑΤΟϊκά και ευρωπαϊκά στρατεύματα σταλούν στην Ουκρανία τότε, η σύγκρουση Ρωσίας - ΝΑΤΟ θα είναι αναπόφευκτη.

Αυτή την αντίδραση του Κρεμλίνου προκάλεσε η στάση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Μολονότι ο ίδιος επεσήμανε ότι «ομοφωνία δεν υπάρχει» στο στρατόπεδο της Δύσης δημιουργήθηκε αναστάτωση. Ήδη το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος απορρίπτεται σχεδόν καθολικά από τους Ευρωπαίους και του ΝΑΤΟϊκούς του συμμάχους με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον που ετοιμάζεται να προσχωρήσει στη Συμμαχία να τονίζει ότι «κάτι τέτοιο δεν μας αφορά καθόλου αυτή τη στιγμή».

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, απέκλεισε το ενδεχόμενο ξεκαθαρίζοντας ότι «στην Ουκρανία δεν θα υπάρχουν ούτε χερσαία στρατεύματα, ούτε στρατιώτες που θα έχουν σταλεί από τα ευρωπαϊκά ή τα νατοϊκά Κράτη-Μέλη» ενώ, για το θέμα τοποθετήθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Πίτερ Στάνο, να ξεκαθαρίζει, ότι «δεν υπάρχει καμία απόφαση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αποστολή στρατιωτών ή χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία».

Ο Εμανουέλ Μακρόν προέβη σε αυτή την τοποθέτηση μετά το πέρας των εργασιών Συνόδου για την Ουκρανία στο Παρίσι με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 Ευρωπαίων ηγετών και κυβερνητικών αξιωματούχων.

Όπως υπογραμμίζουν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, είναι η πρώτη φορά που μία τέτοια συζήτηση η οποία αφορά στην αποστολή ή μη στρατευμάτων στην Ουκρανία γίνεται δημοσίως -παρά το γεγονός πως η στάση Μακρόν υπέρ της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και σταδιακής απαγκίστρωσής της από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι γνωστή εδώ και πέντε χρόνια.

Σε ρόλο πυροσβέστη εμφανίστηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι παρέχουν άνευ προηγουμένου στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία (...) αλλά, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για νατοϊκά στρατεύματα μάχης στο ουκρανικό έδαφος».

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν έχει ζητήσει στρατεύματα αλλά πυρομαχικά από τη Δύση. Όπως, μάλιστα, τόνισε στο φόρουμ «Ουκρανία. Έτος 2024» την περασμένη Κυριακή, νατοϊκά και ευρωπαϊκά στρατεύματα θα αποσταλούν στη χώρα του μονάχα εφόσον αυτή θα είναι πλέον Κράτος - Μέλος του ΝΑΤΟ.

Στο ερώτημα «γιατί ο Γάλλος πρόεδρος επέλεξε τη δεδομένη χρονική στιγμή για να ανασύρει ένα τέτοιο ευαίσθητο για τους Ευρωπαίους θέμα» ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε πως «η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο, επαναλαμβάνει τους στόχους της για εδαφικές κατακτήσεις και έχει υιοθετήσει μία περισσότερο επιθετική στάση - όχι μόνο κατά της Ουκρανίας αλλά, και εναντίον όλων μας».

Αξίζει, ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πριν από μόλις μερικές εβδομάδες ο -κατά τις δημοσκοπήσεις- ισχυρός για επιστροφή στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ είχε ανάψει «πράσινο» στη Μόσχα να επιτεθεί σε όποιο Κράτος – Μέλος του ΝΑΤΟ δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Έκτοτε, η συζήτηση «άναψε» με ορισμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους να επισημαίνουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα εδάφη της και άλλους να επισημαίνουν τη σημασία της ομπρέλας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρ' όλα αυτά ο Εμανουέλ Μακρόν επιλέγοντας δημοσίως να ανοίξει το θέμα δεν μοιάζει με τον... κερδισμένο της υπόθεσης.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ομόλογοί του τάχθηκαν υπέρ της τσεχικής πρωτοβουλίας για την αγορά πυρομαχικών για λογαριασμό της Ουκρανίας από τρίτες χώρες. Για παράδειγμα, η Ολλανδία υποσχέθηκε ότι θα συνεισφέρει το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια στιγμή, φωτιά έχει πάρει και η γαλλική αντιπολίτευση με την επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος «Εθνική Συσπείρωση», Μαρίν Λεπέν, να λέει: «έχει καταλάβει κανείς τη σοβαρότητα μίας τέτοιας δήλωσης;» για να κατηγορήσει, στη συνέχεια, τον Γάλλο πρόεδρο ότι υποδύεται τον ρόλο ενός ηγέτη πολέμου ενώ, «διακυβεύεται η ειρήνη» στη Γαλλία.

Για τον ίδιο τον Μακρόν, όμως, «η ήττα της Ρωσίας», όπως τονίζει «είναι απολύτως απαραίτητη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης» όπως ακριβώς, και η ανάγκη, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, η Γηραιά ήπειρος να επανεφεύρει την κυριαρχία της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.