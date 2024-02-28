ΟΗΕ: Ο λιμός είναι «σχεδόν αναπόφευκτος» στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ΟΗΕ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου χθες Τρίτη για τον «σχεδόν αναπόφευκτο γενικευμένο λιμό» στη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά στο βόρειο τμήμα του θυλάκου που πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό, όπου, ελλείψει πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια και με τις καλλιέργειες να έχουν υποστεί τεράστια καταστροφή, επαπειλείται «άμεσα».

«Αν δεν αλλάξει τίποτε, επίκειται άμεσα λιμός στη βόρεια Γάζα», τόνισε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο Καρλ Σκάου, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ).

Από την 23η Ιανουαρίου, δεν έχει μπορέσει να φθάσει καμιά οχηματοπομπή με βοήθεια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που επικρίνει τους περιορισμούς των ισραηλινών αρχών.

Το βόρειο τμήμα της μικρής παλαιστινιακής περιοχής δεν είναι το μόνο που κινδυνεύει, έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και της Χαμάς.

«Αν δεν γίνει τίποτα, φοβόμαστε ότι ο γενικευμένος λιμός στη Λωρίδα της Γάζας είναι σχεδόν αναπόφευκτος», τόνισε ο Ράμες Ρατζασίγκαμ, που εκπροσώπησε τον Μάρτιν Γκρίφιθς, υπεύθυνο των Ηνωμένων Εθνών για τον συντονισμό των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

«Βρισκόμαστε στα τέλη Φεβρουαρίου με τουλάχιστον 576.000 ανθρώπους στη Γάζα —το ένα τέταρτο του πληθυσμού— ένα βήμα από τον λιμό» και πρακτικά το σύνολο των 2,2 εκατ. κατοίκων να «εξαρτάται από την τρομακτικά ανεπαρκή ανθρωπιστική βοήθεια για να επιβιώσει», συνέχισε.

«Όσο καταστροφικός κι αν είναι αυτός ο πίνακας σήμερα, μπορεί μόνο να χειροτερέψει» αν η κατάσταση δεν αλλάξει, προειδοποίησε.

Η συνεδρίαση ακολούθησε ενημερωτικό σημείωμα που διένειμε στο ΣΑ την 22η Φεβρουαρίου ο Μάρτιν Γκρίφιθς, στο οποίο αναφέρεται στις συνέπειες για τη διατροφική ασφάλεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο κείμενο, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου χθες Τρίτη, καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να «εγγυηθεί την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», αποτρέποντας τη «χρήση της στέρησης της τροφής από τον άμαχο πληθυσμού εν είδει μεθόδου διεξαγωγής πολέμου».

Με βάση «το πιθανότερο σενάριο, η αγροτική παραγωγή θα έχει κατακρημνιστεί στον βορρά ως τον Μάιο», τόνισε απευθυνόμενος στο ΣΑ ο Μαουρίτσιο Μαρτίνα, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ως τη 15η Φεβρουαρίου, το 46,2% των γεωργικών εκτάσεων είχε υποστεί καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας, κτίρια που αξιοποιούνται για την αγροτική παραγωγή επίσης, πάνω από το ένα τέταρτο των πηγαδιών καταστράφηκε, το μεγαλύτερο μέρος των ζώων των κτηνοτρόφων χάθηκε, ιδίως το 70% των αγελάδων και άλλων εκτρεφομένων ζώων, ενώ το 97% των υπογείων υδάτων είναι πλέον ακατάλληλο προς πόση από τους ανθρώπους.

Ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακο, αλλά με το σταγονόμετρο. Προχθές Δευτέρα ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί, υπογράμμισε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι τον Φεβρουάριο, η βοήθεια που φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας μειώθηκε κατά 50% σε σχέση με τον Ιανουάριο.

«Σχεδόν 1.000 φορτηγά φορτωμένα με 15.000 τόνους τροφίμων βρίσκονται στην Αίγυπτο, έτοιμα να μετακινηθούν», σημείωσε χθες ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Δεν είναι το Ισραήλ που εμποδίζει τα φορτηγά αυτά», αντέτεινε απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο Τζόναθαν Μίλερ, ο ισραηλινός αναπληρωτής πρεσβευτής στον ΟΗΕ, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον οργανισμό και στην ανικανότητα των υπηρεσιών του να οργανώσουν τις παραδόσεις βοήθειας «αποτελεσματικά», κατ’ αυτόν.

«Δεν επιβάλλεται απολύτως κανένα όριο (...) στην ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που μπορεί να προσφερθεί στον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα», διαβεβαίωσε προσθέτοντας ότι το Ισραήλ από την αρχή του 2024 απέρριψε το 16% των αιτημάτων για τις παραδόσεις βοήθειας εξαιτίας του «κινδύνου» να καταλήξει «στα χέρια» της Χαμάς.

Ο Γενικός Γραμματέας και ανθρωπιστικές υπηρεσίες του ΟΗΕ ζητούν από το ξέσπασμα του πολέμου να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, ειδικά για να μπορέσουν να διανεμηθούν επαρκείς ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας στους Γαζαίους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

