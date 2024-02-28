Οι Χούθι λένε ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα όταν τερματιστεί η επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επανέλαβαν χθες Τρίτη ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις επιθέσεις που εξαπολύουν με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν μόνο μετά το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ερωτηθείς εάν θα σταματούσαν τις ενέργειες αυτής της φύσης σε περίπτωση που κηρυσσόταν ανακωχή, ο Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, εκπρόσωπος του κινήματος Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), γνωστότερο ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως η κατάσταση θα επανεξεταστεί μόνο αν τερματιστεί η πολιορκία του παλαιστινιακού θυλάκου και επιτραπεί η ανεμπόδιστη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Γαζαίους.

«Οι επιχειρήσεις για να βοηθηθεί ο παλαιστινιακός λαός δεν θα σταματήσουν παρά μόνο αφού λάβει τέλος η ισραηλινή επίθεση και η πολιορκία» στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε ο εκπρόσωπος των σιιτών ανταρτών, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, εξαπολύουν από τη 19η Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ιδίως όσων κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Οι ενέργειές τους ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τη διέλευση των πλοίων τους από την περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία περνά περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις, οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για να «προστατεύσουν» τη ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Και, από τα μέσα Ιανουαρίου, οι αμερικανικές και βρετανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά βομβαρδισμών στην Υεμένη εναντίον θέσεων και όπλων των Χούθι, που από την πλευρά τους χαρακτηρίζουν πλέον «θεμιτούς στόχους» αμερικανικά και βρετανικά πλοία.

Ούτε ο συνασπισμός, ούτε οι βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων κι οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη έχουν σταματήσει τις επιθέσεις των υεμενιτών ανταρτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

