Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως καταρρίφθηκαν 5 drones των Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και πλοίο του διεθνούς συνασπισμού κατέστρεψαν χθες Τρίτη από τις 21:50 ως τις 22:55 (ώρες Σανάα· 20:50 ως 21:55 ώρες Ελλάδας) πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα πέντε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν, ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Τα drones αυτά ήγειραν «άμεση απειλή» για εμπορικά πλοία και σκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, πρόσθεσε η CENTCOM, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη πλέον ορολογία της για τις επιχειρήσεις του είδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.