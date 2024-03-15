Φουκουσίμα: Ανεστάλη προληπτικά η ρίψη στη θάλασσα επεξεργασμένου ύδατος από τον πυρηνικό σταθμό μετά τον σεισμό

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε «για προληπτικούς λόγους» τη διαδικασία ρίψης στη θάλασσα επεξεργασμένου ραδιενεργού ύδατος από τον σταθμό ύστερα από τον σεισμό 5,8 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του νομού της Φουκουσίμα.

Η διαδικασία θα ξαναρχίσει αργότερα σήμερα, διευκρίνισε στη συνέχεια στο AFP εκπρόσωπος της Tepco.

Η εταιρεία άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου νέα επιχείρηση ρίψης στον Ειρηνικό Ωκεανό του νερού που είναι αποθηκευμένο στον σταθμό της Φουκουσίμα, μετά την επεξεργασία του για να αφαιρεθεί η πλειονότητα των ραδιενεργών του ουσιών, με εξαίρεση το τρίτιο, το οποίο δεν είναι επικίνδυνο παρά σε πολύ συμπυκνωμένες δόσεις.

Η τέταρτη αυτή επιχείρηση ρίψης στη θάλασσα επεξεργασμένου ύδατος από τον σταθμό της Φουκουσίμα από το καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Μετά τον σεισμό που σημειώθηκε στις 00:14 τοπική ώρα της Παρασκευής (17:14 ώρα Ελλάδος της Πέμπτης) ανοιχτά των ακτών του νομού της Φουκουσίμα, από τον οποίο δεν προκλήθηκε τσουνάμι, «μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε εξ αποστάσεως ότι δεν υπήρξαν προβλήματα» στις εγκαταστάσεις για την αραίωση του ύδατος που περιέχει τρίτιο και τη ρίψη του στον ωκεανό, διευκρίνισε η Tepco στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ωστόσο για «προληπτικούς λόγους, αναστείλαμε τις επιχειρήσεις αυτών των εγκαταστάσεων βάσει των προκαθορισμένων επιχειρησιακών πρωτοκόλλων», πρόσθεσε η Tepco, η οποία ανακοίνωσε μερικές ώρες αργότερα ότι δεν εντοπίστηκε «κανένα πρόβλημα».

Επίσης καμία διαρροή ραδιενέργειας δεν εντοπίστηκε μετά την ολοκλήρωση από την εταιρεία των απαραίτητων επαληθεύσεων, καθώς «τα δείγματα που ελήφθησαν από σημεία παρακολούθησης παρέμεναν σε φυσιολογικά επίπεδα», διευκρίνισε επίσης η Tepco.

Λίγο μετά τον σεισμό, η ιαπωνική Αρχή Πυρηνικής Ασφαλείας (NRA) ανακοίνωσε επίσης στον ιστότοπό της ότι δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Φουκουσίμα.

Ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός Φουκουσίμα Νταϊίτσι, ο οποίος βρίσκεται στην ακτή του Ειρηνικού, υπέστη σοβαρές ζημιές το 2011 από γιγάντιο τσουνάμι που προκλήθηκε από υποθαλάσσιο σεισμό 9,0 βαθμών ανοιχτά της Φουκουσίμα.

Το εξαιρετικά περίπλοκο σχέδιο διάλυσης του πυρηνικού αυτού σταθμού στην Ιαπωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να διαρκέσει ακόμη πολλές δεκαετίες.

Η ρίψη στη θάλασσα επεξεργασμένου ύδατος από τον σταθμό επικρίθηκε έντονα κυρίως από το Πεκίνο, μολονότι η διαδικασία αυτή επικυρώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Η Κίνα αντέδρασε αναστέλλοντας όλες τις εισαγωγές της θαλασσινών προϊόντων από την Ιαπωνία πέρυσι το καλοκαίρι, ακολουθούμενη μερικούς μήνες αργότερα από τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

