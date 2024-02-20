Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι συνέλαβε μία γυναίκα με διπλή υπηκοότητα -ρωσική και αμερικανική- στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ στα Ουράλια όρη με την κατηγορία της "προδοσίας", όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία.

"Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας έβαλε τέλος στο Γεκατερίνμπουργκ στις παράνομες δραστηριότητες μιας κατοίκου του Λος Άντζελες, ηλικίας 33 ετών, που έχει ρωσική και αμερικανική υπηκοότητα", ανέφερε η FSB.

Η νεαρή γυναίκα, που δεν κατονομάστηκε, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για "προδοσία" επειδή συγκέντρωνε από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, "πόρους υπέρ μιας ουκρανικής οργάνωσης, η οποία στη συνέχεια τους χρησιμοποίησε για να αγοράσει ιατρικά εφόδια, εξοπλισμό, όπλα και πυρομαχικά για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας".

Βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο Ria Novosti δείχνει πράκτορα της FSB με καλυμμένα το πρόσωπο με μπαλακλάβα να βάζει χειροπέδες σε νεαρή γυναίκα που φορά λευκό μπουφάν και λευκό σκούφο κατεβασμένο ως τα μάτια της.

Και άλλοι Αμερικανοί πολίτες κρατούνται στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων ο δημοσιογράφος Έβαν Γκέρσκοβιτς ο οποίος συνελήφθη πριν από περίπου έναν χρόνο με την κατηγορία της κατασκοπείας επίσης στο Γεκατερίνμπουργκ. Ο ίδιος, η οικογένειά του αλλά και η Wall Street Journal, εφημερίδα στην οποία εργάζεται, απορρίπτουν τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.