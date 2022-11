Ουκρανικός αντιαεροπορικός ο πύραυλος που έπεσε στην Πολωνία, λένε αξιωματούχοι των ΗΠΑ

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν πως με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση τους, ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε χθες Τρίτη σε χωριό της νοτιοανατολικής Πολωνίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, ήταν αντιαεροπορικός κι εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη ρωσικού εισερχόμενου πυραύλου, ανέφερε μέσω Twitter ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

Three U.S. officials told the @AP that preliminary assessments indicate the missile that struck Poland had been fired by Ukrainian forces at an incoming Russian missile. https://t.co/0M7UuvvjCz

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο, το οποίο δεν κατονομάζει τις πηγές του, ο Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε τους ηγέτες με τους οποίους συζήτησε νωρίτερα σήμερα πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο πύραυλος ήταν αντιαεροπορικός και εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προκειμένου να καταρριφθεί ρωσικός εισερχόμενος πύραυλος, όπως ακριβώς ενημέρωσε και ο ρεπόρτερ του Associated Press.

Εν τω μεταξύ, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, συζήτησε σήμερα με τους επικεφαλής της διπλωματίας της Πολωνίας Ζμπίγκνιου Ράου και της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα μετά την έκρηξη πυραύλου στην πολωνική επικράτεια με δυο νεκρούς χθες Τρίτη.

«Δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά τις επόμενες ημέρες καθώς η έρευνα θα προχωρά και θα προσδιορίζουμε τα επόμενα βήματα», ανέφερε μέσω Twitter ο κ. Μπλίνκεν, ο οποίος βρίσκεται στο Μπαλί της Ινδονησίας για τη σύνοδο της G20.

I spoke this morning from Bali with Polish Foreign Minister Rau and Ukrainian Foreign Minister Kuleba regarding the explosion in eastern Poland. We pledged to remain closely coordinated in the days ahead as the investigation proceeds and we determine appropriate next steps.