Τζο Μπάιντεν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «αποδυνάμωσε την Αμερική»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ πως «αποδυνάμωσε την Αμερική», την ώρα που ο μεγιστάνας των ακινήτων επιβεβαίωνε, ενώπιον ενθουσιασμένων υποστηρικτών του στην πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, πως θα είναι για τρίτη φορά υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές το 2024.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Μπάιντεν συνόδευσε την κατηγορία αυτή με σύντομο βίντεο στο οποίο κατηγορεί, μεταξύ άλλων, τον κ. Τραμπ πως «εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της υγειονομικής περίθαλψης» και των «δικαιωμάτων των γυναικών», προώθησε φοροαπαλλαγές «για τους πλούσιους», ενώ κανάκευε «εξτρεμιστές».

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Λευκός Οίκος στον δικό του λογαριασμό στο Twitter ανέβασε νήμα στο οποίο αναφέρεται στα «επιτεύγματα» του κ. Μπάιντεν.

