Πολωνία: Ιερέας συνελήφθη και κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα

Ένας Πολωνός ιερέας συνελήφθη και κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα και διακίνηση ναρκωτικών, όπως επίσης και για το ότι δεν προσέφερε βοήθεια σε ένα πρόσωπο η υγεία του οποίου κινδύνευε, έπειτα από πληροφορίες που μετέδωσαν ΜΜΕ ότι ένας άνδρας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός σεξουαλικού οργίου στο σπίτι του ιερέα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Η επισκοπή στη νοτιοδυτική Πολωνία ενεπλάκη στο σκάνδαλο, έπειτα από πληροφορίες που είδαν τον περασμένο Σεπτέμβριο το φως της δημοσιότητας σχετικά με ένα όργιο που έλαβε χώρα στην οικία ενός ιερέα στην πόλη Νταμπρόβα Γκόρνιτσα.

Ο ιερέας, που αναφέρεται ως Τόμας Ζ, τέθηκε υπό κράτηση μετά τη σύλληψή του τη Δευτέρα. Βρίσκεται αντιμέτωπος με κάθειρξη έως 10 έτη.

«Τρεις από τις κατηγορίες αφορούν εγκλήματα τα οποία περιγράφονται στον νόμο για την αντιμετώπιση του εθισμού στα ναρκωτικά και σχετίζονται με την παροχή ναρκωτικών, μία από τις κατηγορίες σχετίζεται επιπλέον με… εγκλήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής εισαγγελίας στο PAP.

Η τέταρτη κατηγορία αφορά την μη παροχή βοήθειας σε κάποιον η ζωή του οποίου απειλείτo.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν πολωνικά ΜΜΕ, δεν προσφέρθηκε βοήθεια σε κάποιον η ζωή ή η υγεία του οποίου απειλείτο, ένας άνδρας κατέρρευσε στο πάρτι, αφότου πήρε πάρα πολλά χάπια κατά της στυτικής δυσλειτουργίας.

Ένας από τους συμμετέχοντες στο πάρτι κάλεσε ασθενοφόρο, όμως όταν οι διασώστες έφθασαν δεν τους επετράπη να μπουν και μπόρεσαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα μόνο αφότου κλήθηκε η αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Πολωνικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα ιερόδουλο, ωστόσο το γραφείο του εισαγγελέα το αρνείται αυτό. Λέγεται πως τρεις άνδρες πήραν μέρος στο πάρτι, ο άνδρας που κατέρρευσε, ο Τόμας Ζ και ένας άνδρας που κάλεσε για βοήθεια.

Ο επίσκοπος της εμπλεκόμενης επισκοπής παραιτήθηκε πέρυσι, ανέφερε το Βατικανό εκείνη την περίοδο, χωρίς να αποκαλύπτει τον λόγο της παραίτησής του. Ο Τόμας Ζ απομακρύνθηκε από τον κλήρο πέρυσι, μετά τα δημοσιεύματα για το φερόμενο σεξουαλικό πάρτι.

Παράλληλα με την εξέταση της υπόθεσης από το γραφείο του εισαγγελέα, η εκκλησία θα διεξάγει επίσης τη δική της δίκη στην υπόθεση του Τόμας Ζ, τα αποτελέσματα της οποίας θα γνωστοποιηθούν στο Βατικανό, είπε στο Reuters το γραφείο Τύπου της Eπισκοπής του Σοσνόβιεκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

