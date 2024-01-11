Τίθεται σε ισχύ ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα δεδομένα, θεσπίζοντας νέους κανόνες για μια δίκαιη και καινοτόμο οικονομία δεδομένων

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα δεδομένα τίθεται σήμερα σε ισχύ.

Νέοι κανόνες καθορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης των δεδομένων που παράγονται σε όλους τους οικονομικούς τομείς της ΕΕ και διευκολύνουν την κοινή χρήση ιδίως των βιομηχανικών δεδομένων.

Ο κανονισμός θα διασφαλίσει δικαιοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον, προσδιορίζοντας ποιος μπορεί να δημιουργήσει αξία από τα δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις. Θα δώσει επίσης ώθηση σε μια ανταγωνιστική και καινοτόμο αγορά δεδομένων, απελευθερώνοντας τα βιομηχανικά δεδομένα και παρέχοντας νομική σαφήνεια σχετικά με τη χρήση των δεδομένων.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό μας. Θεσπίζοντας σαφή νομοθεσία για τα δεδομένα, παρέχουμε στους χρήστες τον έλεγχο της κοινής χρήσης των δεδομένων που παράγονται από τις συνδεδεμένες συσκευές τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του εμπορικού απορρήτου και το ευρωπαϊκό θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. »

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε τα εξής: «Η έναρξη ισχύος του κανονισμού για τα δεδομένα σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα στις προσπάθειές μας για τη διαμόρφωση του ψηφιακού χώρου. Θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας ακμάζουσας, καινοτόμου και ανοικτής ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων, με τους δικούς μας όρους. Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τον πλούτο των βιομηχανικών δεδομένων που θα καταστούν διαθέσιμα, οδηγώντας σε νέες βασισμένες στα δεδομένα εφαρμογές, μεταξύ άλλων και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.»

Μετά την έναρξη ισχύος του, ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα δεδομένα θα τεθεί σε εφαρμογή εντός 20 μηνών, δηλαδή την 11η Σεπτεμβρίου 2025.

