Σε μερική συμφωνία για την μακροοικονομική στήριξη της Ουκρανίας την περίοδο 2024-2027, κατέληξαν τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο της ΕΕ, που συνεδρίασε χθες, Τετάρτη, σε επίπεδο πρέσβεων (Coreper), κατέληξε σε μερική πολιτική συμφωνία στο σχέδιο του κανονισμού για τη «Διευκόλυνση για την Ουκρανία» (Ukraine Facility).

Η μερική συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στο Συμβούλιο της ΕΕ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη «Διευκόλυνση της Ουκρανίας», χωρίς ωστόσο να εξετάζεται το ζήτημα της χρηματοδότησης που η Επιτροπή προτείνει να οριστεί στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά απορρίφθηκε από την Ουγγαρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή έχει προτείνει συνολικό προϋπολογισμό 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία την περίοδο 2024-2027 ( 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 33 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια). Τα ποσά αυτά θα εξαρτηθούν από το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027.

«Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να παρέχει ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία όσο χρειαστεί. (...) Η υποστήριξη θα βοηθήσει την Ουκρανία να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που απαιτούνται για να προχωρήσει στην πορεία της προς τη μελλοντική ένταξη στην ΕΕ», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Βινσέν βαν Πέντεγκεμ.

Τι σημαίνει η μερική συμφωνία

Η μερική συμφωνία διατηρεί τα κύρια δομικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής. Αυτά περιλαμβάνουν τους στόχους της Διευκόλυνσης και τη δομή της σε τρεις πυλώνες:

Πρώτον, η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα προετοιμάσει ένα σχέδιο καθορίζοντας τις προθέσεις της για την ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της χώρας και τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει να αναλάβει ως μέρος της διαδικασίας προσχώρησής της στην ΕΕ. Θα παρασχεθεί οικονομική στήριξη στη χώρα, με τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων, με βάση την εφαρμογή του σχεδίου της Ουκρανίας, το οποίο θα υποστηρίζεται από ένα σύνολο όρων και ένα χρονοδιάγραμμα για τις εκταμιεύσεις.

Δεύτερον, σύμφωνα με το επενδυτικό πλαίσιο της Ουκρανίας, η ΕΕ θα παρέχει υποστήριξη με τη μορφή δημοσιονομικών εγγυήσεων και μίγματος επιχορηγήσεων και δανείων από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Μια εγγύηση της Ουκρανίας θα καλύπτει τους κινδύνους δανείων, εγγυήσεων, μέσων κεφαλαιαγοράς και άλλων μορφών χρηματοδότησης που υποστηρίζουν τους στόχους της Διευκόλυνσης.

Τρίτον, τεχνική βοήθεια και άλλα υποστηρικτικά μέτρα που βοηθούν την Ουκρανία να ευθυγραμμιστεί με τους νόμους της ΕΕ και να διεξάγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην πορεία της προς τη μελλοντική ένταξή της στην ΕΕ.

