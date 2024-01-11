Μπλίνκεν: Ο δρόμος για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους μπορεί να απομονώσει το Ιράν

Η προσφορά ενός δρόμου προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους είναι ο καλύτερος τρόπος να σταθεροποιηθεί η ευρύτερη περιοχή και να απομονωθεί το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, κατά τον τελευταίο σταθμό, στο Κάιρο, της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή για τον πόλεμο στη Γάζα.

Μετακινούμενος ανάμεσα στο Ισραήλ και σε αραβικά κράτη, ο Μπλίνκεν ωθεί για έναν δρόμο προς τα εμπρός από την αιματοχυσία στη Γάζα, αν και η σύγκρουση απειλεί να επεκταθεί στον Λίβανο, στο Ιράκ και στις οδούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, ο Μπλίνκεν είπε πως η περιοχή βρίσκεται μπροστά σε δύο δρόμους, με τον έναν να βλέπει "το Ισραήλ ενσωματωμένο [στην περιοχή], με εγγυήσεις ασφαλείας και δεσμεύσεις από χώρες της περιοχής καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ένα παλαιστινιακό κράτος -- τουλάχιστον έναν δρόμο για να φθάσουμε σε αυτό το κράτος".

"Ο άλλος δρόμος είναι να συνεχίσουμε να βλέπουμε την τρομοκρατία, τον μηδενισμό, την καταστροφή από τη Χαμάς, από τους Χούθι, από τη Χεζμπολάχ, που όλοι υποστηρίζονται από το Ιράν", είπε.

"Αν ακολουθήσετε τον πρώτο δρόμο... αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος να απομονώσετε, να περιθωριοποιήσετε το Ιράν και τους πληρεξουσίους που κάνουν τόσο φασαρία -- για εμάς και ουσιαστικά για οποιονδήποτε άλλον στην περιοχή".

Η επίσκεψη του Μπλίνκεν πραγματοποιήθηκε την επόμενη της προειδοποίησης που απηύθυναν η Αίγυπτος και η Ιορδανία πως η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ, που έχει σκοτώσει πάνω από 23.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, δεν πρέπει να οδηγήσει στον εκτοπισμό των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα ή να καταλήξει στην ισραηλινή κατοχή.

Το Ισραήλ και οι υποστηρικτές του στις ΗΠΑ επιμένουν πως δεν είναι αυτό το σχέδιο του Ισραήλ, όμως η Αίγυπτος ανησυχεί καθώς όλο και περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας ωθούνται προς τα σύνορά της με τον θύλακα.

Η Αίγυπτος μαζί με το Κατάρ προσπαθούν να μεσολαβήσουν ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ προκειμένου να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός και να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, ενώ ωθούν για διανομή περισσότερης βοήθειας στη νότια Γάζα.

Ο Μπλίνκεν ενημερώθηκε για τις προσπάθειες αυτές στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σίσι και τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών Αμπάς Καμέλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Σίσι. Και οι δύο πλευρές δήλωσαν την αντίθεσή τους σε οποιονδήποτε εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη γη τους, ανέφερε η δήλωση.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε την Τρίτη, σε συνέντευξη στο NBC πως ελπίζει ότι η Χαμάς θα εμπλακεί στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, έπειτα από την εκπνοή μιας συμφωνίας που είδε μια παύση των εχθροπραξιών στα τέλη Νοεμβρίου και την απελευθέρωση περισσότερων από 100 ομήρων.

Ο πόλεμος ξεκίνησε με μια επίθεση στις 7 Οκτωβρίου Παλαιστίνιων μαχητών της Χαμάς που σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και συνέλαβαν περίπου 240 ομήρους σύμφωνα με το Ισραήλ.

Ο Μπλίνκεν που επισκέφθηκε εννέα χώρες και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη μέσα σε μία εβδομάδα, έφερε μια αδρή συμφωνία στο Ισραήλ η οποία προβλέπει πως οι γειτονικές κυρίως μουσουλμανικές χώρες θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της Γάζας μετά τον πόλεμο και θα συνεχίσουν την οικονομική ολοκλήρωση με το Ισραήλ μόνο όμως αν το Ισραήλ δεσμευθεί να επιτρέψει τελικά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Το κράτος αυτό θα ενσωματώσει τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, όπου ο Μπλίνκεν συνάντησε τον Αμπάς στην ντε φάκτο παλαιστινιακή πρωτεύουσα, τη Ραμάλα, χθες, Τετάρτη.

Η Ουάσινγκτον θέλει η μη δημοφιλής Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει μεταρρυθμίσεις και να ανακτήσει την αξιοπιστία της προκειμένου να αναλάβει τη Γάζα εάν και όταν το Ισραήλ επιτύχει τον στόχο του να εξαλείψει τη Χαμάς, η οποία ασκεί την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

