Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ιταλία συνεχίζονται. Σήμερα νωρίς το πρωί δυο τρακτέρ έφτασαν μέχρι το Κολοσσαίο, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας της οργάνωσης Altragricoltura, Διαφορετική Γεωργία, η οποία ζητά «προστασία της αξιοπρέπειας των πολιτών και της δουλειάς τους».

Aπό τις τρεις τοπική ώρα πραγματοποιείται συγκέντρωση χιλιάδων αγροτών στο πρώην ρωμαϊκό στάδιο Τσίρκο Μάσσιμο. Οι διοργανωτές της κινητοποίησης ανήκουν στην οργάνωση «Προδομένοι Αγρότες» και απορρίπτουν τις προτάσεις που έχει καταθέσει έως τώρα η κυβέρνηση Μελόνι, οι οποίες άρχισαν να ψηφίζονται από το κοινοβούλιο της Ρώμης.

Πρόκειται για προτάσεις που αφορούν κυρίως την ολική φοροαπαλλαγή για τους αγρότες με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10 χιλιάδες ευρώ και τη μείωση κατά 50% του φόρου για εκείνους με φορολογική δήλωση από 10 έως 15 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Οι περισσότεροι αγρότες, όμως, δεν έχουν ικανοποιηθεί και απαιτούν πιο δυναμική προστασία της εθνικής γεωργικής παραγωγής καθώς και αύξηση του κέρδους από την πώληση των προϊόντων τους. Κύρια διεκδίκηση είναι να ισχύσουν οι ίδιοι ακριβώς κανόνες και περιορισμοί για τα ιταλικά, όπως και τα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα.

Ψαράδες και φορτηγατζήδες διαδηλώνουν μαζί με τους αγρότες

Στην σημερινή κινητοποίηση της Αιώνιας Πόλης έχει ανακοινωθεί ότι θα συμμετέχουν και ψαράδες, οδηγοί και ιδιοκτήτες φορτηγών, τεχνήτες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέρος του ιταλικού Τύπου ωστόσο έχει εκφράσει φόβους για τυχόν παρείσφρηση ακροδεξιών στοιχείων. Χθες πάνω από 100 τρακτέρ διέσχισαν τον κεντρικό, παραλιακό δρόμο της Νάπολης, με την πλειονότητα των πολιτών να χειροκροτούν και να τους υποστηρίζουν.

Η Τζόρτζια Μελόνι πάντως, εκτός από τους αγρότες, συνεχίζει να αντιμετωπίζει και ένα ακόμη εσωτερικό πρόβλημα στην κυβέρνηση. Η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, με την οποία συγκυβερνά, δηλώνει ότι οι φοροαπαλλαγές δεν είναι αρκετές και ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια να καλύψουν τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 30 χιλιάδες ευρώ. Επιμένει επίσης ότι θα ζητήσει άμεση αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ένωσης. Οι ευρωεκλογές πλησιάζουν και είναι σαφές ότι ο Σαλβίνι ελπίζει να διατηρήσει την ηγεσία της Λέγκα, εκμεταλλευόμενος και την αγροτικές διεκδικήσεις.

Πηγή: DW - Θεόδωρος Ανδρεάδης-Συγγελλάκης, Ρώμη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.